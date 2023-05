Lady Brennan, amiga de Isabel II, cuenta en 'El programa de AR' la historia del rubí de la corona británica: "Hay conexión con España"

A pocas horas de la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, son muchos los ciudadanos que acampan para ver, en primera fila, a monarca. Así, todos los matinales informativos se han hecho eco de los detalles de la celebración.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Pilar Sánchez, conocida en Reino Unido como Lady Brennan que, a menudo, tomaba café con la reina Isabel II. La aristócrata ha destacado cuál es la historia del rubí que forma parte de la corona que mañana lucirá Carlos III sobre su cabeza.

"No sé si ustedes saben la historia del famoso rubí negro que pertenecía al príncipe negro, propiedad de un rey árabe español, Abu Said, el último sultán de Granada, que fue derrocado por su primo en 1372. Ese año, fue a Sevilla para pedir ayuda a don Pedro El Cruel para matar a Said y robaron el famoso rubí del bolsillo del primo. Este rubí se lo entregaron a los ingleses. Así que tenemos ahí una conexión con España", ha destacado Lady Brennan.

El rubí, actualmente, es la piedra principal de la corona. Además, la mujer ha comentado que es su vecino quien ha diseñado el logotipo de la coronación de Carlos III: "Él trabajaba para Apple y ha diseñado muchas cosas para ellos, pero este logotipo representa, más o menos, lo que el rey quiere, que es la vida campestre, colores suaves, los colores de la bandera inglesa... Está inspirado en el amor del rey por el planeta, la naturaleza y su profunda preocupación por el mundo natural".

Respecto a lo que los ciudadanos pueden esperar del reinado de Carlos III, Lady Brennan ha apuntado: "Va a ser diferente porque estamos en otra época. El mundo ha evolucionado, no acabamos de pasar una Segunda Guerra Mundial. El rey se está preocupando mucho y ha hecho grandes esfuerzos para ser querido. En las encuestas y los sondeos ha mejorado mucho su calificación y ya, desde que fue coronado, ha recibido la visita estatal de un presidente de Sudáfrica, ha querido ir a Francia, pero había problemas de huelgas, ha ido a Alemania... Ha visitado la población británica, escuelas... Se está esforzando para ser reconocido y querido".