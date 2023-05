Saltan chispas entre Carmen Borrego y Terelu en el plató de 'Sálvame': "Todos tenemos algo que ocultar o cosas que no nos gustan"

El plató de Sálvame ha vuelto a ser el escenario de un nuevo enfrentamiento entre Carmen Borrego y Terelu. Y es que, como así se anunciaba al comienzo de la tarde, saldría a la luz nueva información sobre la vida de la sobrina de María Teresa Campos.

Terelu ha sido la encargada de hablar sobre ello. Y es que, como así ha explicado, hay dos personas que llevan un tiempo intentando poder hablar con ella y "no van a parar" hasta que consigan su objetivo. Al dar la noticia, Carmen no ha sabido identificar quiénes podrían ser esta pareja.

"Carmen, van a estar y la protagonista eres tú. Igual es mejor que no hagas muchas preguntas, porque de las preguntas te pueden surgir más dudas", le aseguró su hermana ante las dudas de la colaboradora.

Sin embargo, estas palabras no fueron muy bien recibidas. Con ironía, la televisiva le dio las "gracias" a su hermana: "Yo también te quiero Terelu". La menor del clan Campos intentó averiguar la identidad de estas personas sin mucho éxito.

Este ha sido el motivo por el cual han saltado chispas entre las dos hermanas. Y es que, mientras Terelu se defendía asegurando que ella se toma muy en serio su trabajo, Carmen le reprochaba que 'nunca le dice nada'. Ante estas palabras, Terelu no pudo quedarse con las manos cruzadas: "Todos tenemos algo que ocultar o cosas que no nos gustan. Todos guardamos algún secretillo. Viniendo de Sálvame, sí me asustaría".

Finalmente, Carmen Borrego decidió no darle más vueltas al asunto y esperar al final del programa para descubrir de qué se trataba el misterio. "Soy tan tonta que he pensado algo que no va a ocurrir", comentó la menos de las sobrinas de Maria Teresa Campos, haciendo alusión a una posible reconciliación con su hijo, José María Almoguera.

Ambos llevan meses sin hablarse desde que salieran a la luz unos polémicos audios de Paola Olmedo, su nuera, criticando fuertemente al clan Campos.