Paula Badosa y Juan Betancourt ¿en crisis? El modelo deja de ser el talismán de la tenista

Juan Betancourt, el talismán de Paula Badosa en los últimos tiempos, no se ha dejado ver ni un solo día en las gradas del Mutua Madrid Open, motivo más que suficiente, según varios medios especializados en la información del corazón, para pensar que hay crisis en la pareja.

El modelo cubano, fan incondicional de la tenista española, esta vez no ha hecho acto de presencia en las gradas del torneo que se disputa en la capital, tal y como sí ha hecho desde que ambos comenzaran su relación en agosto de 2021.

La tenista, una de las grandes favoritas para ganar el Masters de Madrid, cayó en octavos de final frente a la griega Maria Sakkari. Sin embargo, allí no estaba su pareja para darle ánimos. Tampoco en las redes sociales, donde el cubano no ha hecho alusión alguna a la participación de su chica.

Sí se ha dejado ver, tal y como desveló Socialité, disfrutado de un partido de fútbol por televisión con amigos y entrenando en el gimnasio.

Recientemente, el modelo ha declarado que había tenido que renunciar a algunas cosas por seguir los pasos profesionales de Paula, algo que no le importaba nada. "En realidad yo compagino a menudo mi trabajo con los viajes. Es cierto que he tenido que renunciar a algunas cosas porque en ocasiones ella me necesitaba sí o sí, pero ayudarla a ella es lo que realmente me apasiona, porque es mi pareja y porque quiero que cumpla sus sueños" declaraba el modelo a La Razón.