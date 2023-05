Por qué Meghan Markle no está en la coronación de Carlos III

Este próximo sábado se celebrará la coronación de Carlos III de Inglaterra. El monarca de 74 años de edad es rey de Inglaterra desde el pasado 8 de septiembre, pero será este próximo 6 de mayo cuando se celebre su coronación en una ceremonia a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el planeta. Monarcas, políticos y celebridades se citarán en Westminster en un acto al que no asistirá Meghan Markle.

La esposa del príncipe Harry y nuera del rey Carlos III ya anunció que no asistiría a la coronación en Londres aunque su marido si estará en la abadía de Westminster el sábado.

Una explicación y multitud de rumores

Y es que la duquesa de Sussex y sus hijos, Archie y Lilibet, permanecerán en la residencia de la familia en Montecito, California. El motivo: el cumpleaños del hijo del príncipe Harry, que cumple 4 años, cae precisamente el día de la coronación. La duquesa habría decidido celebrar el cumpleaños del pequeño en su casa de Estados Unidos en lugar de viajar hasta Inglaterra.

Desde que esto se supo, no han parado de surgir los rumores sobre el motivo real de Meghan Markle para no asistir a la coronación de Carlos III. De hecho, el periódico británico Daily Telegraph apuntaba a que el motivo de Markle para no ir a Londres en tan histórica jornada, tras 70 años sin una coronación en Reino Unido, eran las desavenencias que vivió precisamente con Carlos III en el pasado. Fue la propia duquesa quien zanjó la polémica, a través de sus representantes, en un comunicado a la revista Hello!, en el que aseguraba que "la duquesa de Sussex hace su vida en el presente" e instando a los medios "a parar este circo agotador que solamente ellos están creando".

Por lo tanto no parece probable que la duquesa de Sussex presencie en directo la coronación del nuevo rey de Inglaterra, a la que si asistirán el príncipe Harry con el resto de la familia real británica, entre ellos la reina consorte Camila, el príncipe William y su hijo y heredero, el príncipe George.