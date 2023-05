Ilia Topuria, en 'El Hormiguero': "No estoy hecho para perder, me retiraré invicto"

Hasta la fecha, La Resistencia recibía al día siguiente o pasados unos días al invitado que Pablo Motos había entrevistado en El Hormiguero anteriormente, pero este lunes fue al revés.

El programa de Antena 3 recibió en este día festivo al luchador de Artes Marciales Mixtas, Ilia Topuria, que la semana pasada, junto a su hermano Aleksander, habían charlado con Broncano en el espacio de Movistar Plus+.

Nacido en Alemania, de padres georgianos y criado en España, está haciendo un lugar en la historia con 13 victorias y ninguna derrota, siendo la primera gran estrella de este deporte en nuestro país.

Topuria le contó al presentador el origen de su apodo: "Me lo pusieron en mi gimnasio, pero al principio no me gustaba mucho porque me gustan mucho los animales, pero ahora sí me gusta".

Motos le comentó que su primer combate fue con tan solo 15 años: "Pero si estabas en edad de hacerte pajas", le dijo el valenciano. El luchador le contestó entre risas que "lo primero que pensé fue que por qué no había estudiado en vez de luchar".

"Rezo todas las noches y antes de las peleas, confío en que Dios tiene un destino para mí", explicó el invitado. "No estoy hecho para perder, creo que me voy a retirar invicto", admitió rotundo.