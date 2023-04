La Junta Electoral obliga al PDeCAT a ceder derechos electorales a JxCat

La Junta Electoral de Barcelona ha obligado al PDeCAT a ceder a JxCat el 50% de los derechos electorales para las próximas elecciones municipales en aquellas localidades de la provincia en las que se presenten ambas formaciones.

El hecho de poseer los derechos electorales ha sido uno de los principales argumentos que ha esgrimido el PDeCAT para reivindicar su posición de cara a estas elecciones municipales, así como a la hora de negociar pactos con otras formaciones.

En la resolución, la Junta Electoral estipula que en aquellos municipios en los que se presente una de las dos formaciones, ésta poseerá el 100% de los derechos electorales, independientemente de la que sea.

La resolución de la Junta Electoral responde a una petición de Ara Pacte Local, la marca bajo la que se presentará el PDeCAT a las municipales, y que reclamaba para sí la práctica totalidad de los derechos electorales argumentando que 2.015 de los 2.804 concejales obtenidos en 2019 están adscritos al Partit Demòcrata.

Para probar la filiación política de los concejales, el secretario de organización del PDeCAT, Genís Boadella, ha remitido a la Junta Electoral un escrito, en el que la mayoría de los ediles figuran como "simpatizantes".

Sin embargo, la Junta Electoral no considera válido este reparto: "Al margen de cual fuera el proceso de formación de las listas, lo más razonable es considerar que, en realidad, esos concejales simpatizaban con el espacio común que por entonces representaban Convergència Democràtica de Catalunya (que ya no concurre a estas elecciones), el PDeCAT y Junts per Catalunya", indica el organismo.

Junts per Catalunya presentará un total de 728 candidaturas a las próximas elecciones municipales, mientras que el PDeCAT presentará 181 candidaturas, por lo que ambas formaciones se enfrentarán en más de un centenar de localidades.