Jaime Astrain explica el motivo de su paso por quirófano: "Todo genial, ahora toca estar sin hablar cuatro días y, después, logopeda"

Jaime Astrain ha tenido que pasar por quirófano para poder solucionar un problema de salud que llevaba ya un tiempo arrastrando. Así lo ha contado a través de redes sociales, tanto él como su esposa Lidia Torrent. La presentadora no ha dudado en estar al lado de su pareja durante todo el proceso.

Así, a través de stories en Instagram, ambos han mostrado a sus seguidores cómo ha sido su paso por el hospital. Desde bromas a los momentos más tiernos, nada ha pasado por desapercibido. "Nueva incorporación: doctora Torrent", escribía el futbolista en una imagen en la que se ve a la madre de su hija con vestimenta de sanitaria.

La operación fue un éxito y al poco tiempo el modelo pudo volver a su hogar. Tras obtener el alta, Jaime quiso agradecer a todos sus seguidores por el apoyo que ha recibido en este momento tan delicado: "Un día menos para poder hablar. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de ánimo".

Jaime Astrain explica su paso por quirófano. INSTAGRAM

El deportista, en un primer momento, no quiso dar declaraciones sobre el motivo por el cual había sido ingresado. Esto, como no podría haber sido de otra manera, provocó el pánico entre sus fans, por lo que se vio obligado a dar explicaciones.

"Para los que me han preguntado. Me han operado para quitarme dos pólipos en la cuerda vocal (por eso mi voz últimamente ha sido de todo menos agradable). Todo genial, aunque ahora toca estar sin hablar cuatro días y, después, logopeda", explicaba en con un texto.

Jaime Astrain explica su paso por quirófano. INSTAGRAM

Tras la intervención, Jaime deberá de permanecer en silencio absoluto. Esto, como así ha explicado, "le ha pasado factura", pues no puede relacionarse con el resto de las personas: "Al llegar a la estación y en la cafetería del tren siento que he parecido un poco antipático al no contestar ni dar los buenos días".

Por el momento, el joven padre se comunica a través de su teléfono. Ante esta nueva etapa que le ha tocado vivir, Astrain ha sacado el lado positivo y ha hecho una reflexión, pues piensa "aprender a escuchar a los demás, que falta nos hace".