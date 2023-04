Inma Cuesta se sincera sobre su maternidad: "Ha sido algo a lo que la vida me ha ido dirigiendo"

Inma Cuesta ha concedido una de sus entrevistas más íntimas a la revista ELLE. La valenciana ha hablado como nunca sobre la maternidad y todo lo que ello ha implicado en su vida.

"No, no era mi sueño ser madre. La maternidad ha sido algo a lo que la vida me ha ido dirigiendo. Yo lo único que tenía claro es que quería ser actriz", ha confesado al medio entre risas.

Inma es una persona a la que le gusta tener todo bajo control, por lo que este tipo de situaciones son un reto para ella. Así lo ha asegurado: "La maternidad te cambia a todos los niveles, y te transforma. Fisiológicamente, vivir esta transformación es salvaje; pierdes el control de todo y yo soy una persona que me gusta controlar bastante, así que la maternidad es un gran aprendizaje, porque tienes que fluir con lo que ocurra".

La actriz se encuentra en la recta final de su embarazo y, aunque no es la primera vez que se enfrenta a esta etapa, pues ya tiene una hija junto a su novia, sí que se encuentra muy nerviosa. Inma está "superorgullosa" de su hija, de la que asegura que tiene "una personalidad y una fuerza increíbles".

Por otra parte, también se encuentra inmersa en su faceta como cineasta. A finales de año se estrenarán dos nuevos trabajos suyos, tanto una comedia como un thriller. Del mismo modo, la productora que comparte con su novia también se encuentra viento en popa. Y es que, "no quiere quedarse esperando a que la llamen" por lo que ella misma quiere formar parte "del otro lado"