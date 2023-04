Juana Acosta, muy cariñosa con su nueva ilusión, Pablo, por las calles de Madrid

El pasado mes de enero, Juana Acosta anunció su ruptura con el empresario Charles Alazet después de tres años juntos. La actriz conoció al francés tras poner fin a su historia de amor con el padre de su hija, Ernesto Alteiro, con quien estuvo 15 años hasta que, en 2018, decidieron tomar rumbos diferentes.

El noviazgo de la colombiana con el financiero transcurrió a distancia, ya que ella vivía en Madrid mientras él residía en París. No obstante, esto no fue obstáculo para que ambos hicieran todo lo posible por pasar tiempo juntos. Pero, su relación no llegó a buen puerto.

Tres meses después, el amor ha vuelto a tocar la puerta de la intérprete de Lobo Feroz. ¡Hola! ha publicado una exclusiva de varias imágenes en las que la caleña se muestra muy cariñosa junto al que sería su nuevo novio, un atractivo hombre del que solo se ha hecho público su nombre, Pablo. Ambos daban un paseo nocturno por las calles de Madrid y, como se puede ver en las instantáneas, no faltaron las miradas de complicidad, las risas e, incluso, los abrazos.

Hasta donde ha podido saber la revista, el que sería nueva pareja de la actriz es especialista en marketing y ejerce como profesor asociado en el IE Business School. Además, también ha trabajado en la consultora de Deloitte. Respecto a su formación académica, Pablo estudió en la Standford University School of Business, en la Universidad Complutense de Madrid y en la IE Business School.

Al parecer, según la información de la revista, Juana Acosta está muy emocionada con la que sería su nueva ilusión. Así lo confirmó en los premios Platino cuando se le preguntó acerca de su vida amorosa. "Estoy muy contenta y muy feliz", respondió con una gran sonrisa.