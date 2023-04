La petición millonaria de Hiba Abouk a Achraf Hakimi que encalla su divorcio: la actriz podría demandarle por delito de fraude

Hace unas semanas, Hiba Abouk anunció su separación de Achraf Hakimi tras darse a conocer una denuncia al futbolista por un presunto caso de violación a una joven de 24 años en París.

Aunque la decisión de su divorcio ya estuviera tomada de antes -tal y como expresó en su comunicado-, esto fue un detonante para hacerlo público, pues la modelo aseguró estar "del lado de las víctimas".

Un divorcio que se antoja complicado. Tal y como informaba el medio francés First Mag, si bien Hiba Abouk "quería más de la mitad de los bienes y la fortuna del futbolista" una vez solicitado el divorcio, va a ser difícil que lo obtenga.

Cuando el caso llegó a los tribunales, se dieron cuenta de que Achraf Hakimi no tenía activos y de que el banco tampoco los tenía", informa el medio. Pero ahí no acaba todo. Y es que el jugador del Paris Saint-Germain, que es uno de los mejores pagados de la liga francesa (con un millón de euros al mes), "había puesto toda su fortuna a nombre de su madre hace ya tiempo", concluye First Mag.

Ahora, Lecturas arroja algo más de luz sobre los detalles que obstaculizan este proceso de divorcio. Según publica, la pareja se casó en régimen de bienes gananciales en 2020, por lo que tendrían que dividir todo el dinero generado por la sociedad creada por ambos en estos últimos años. Así, y según siempre la información de este medio, el importe que le correspondería a la actriz por la actividad de la sociedad en esos años serían entre 8 y 10 millones de euros.

Eso sería lo que le pide a su exmarido, que, sin embargo, no quiere pagar esa cantidad y solo le ofrece 2 millones de euros. Achraf tiene un dúplex en Getafe, donde viven sus padres, y una exclusiva finca en la ciudad de Madrid. Ambas fueron adquiridas durante su matrimonio con Hiba, por lo que entrarían dentro de ese acuerdo de bienes.

Sin embargo, se niega a dividirlas, motivo por el que, siempre según Lecturas, estaría dispuesta a tomar medidas legales y demandarle por un posible delito de fraude y de mala gestión de sus bienes gananciales por haber puesto a su madre como la beneficiaria de todo el patrimonio del matrimonio.

Según la publicación, sí hay otros aspectos en los que se han puesto de acuerdo, como la custodia de sus dos hijos en común, Amin y Naim. Hakimi, que será para Hiba, que, además, recibiría de su exmarido una pensión.