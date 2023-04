Las lágrimas de Verdeliss tras cumplir un gran reto personal: "Me lo he ganado"

"Me lo he ganado". Con estas palabras celebró Verdeliss este domingo haber superado uno de sus mayores retos personales: correr la maratón de Viena.

La influencer publicó un post en Instagram contando cómo fue su experiencia corriendo junto a su marido en la carrera, en la que obtuvo unos resultados que superaron sus expectativas.

"Os prometo que os he podido sentir acompañándome. Gracias por formar parte de mi historia, esto era muy importante para mí", escribió Verdeliss en su publicación, donde publicó fotografías y vídeos que ilustraban su aventura. En uno de ellos, de hecho, aparecía entre lágrimas celebrando la llegada a la meta.

"Pocas veces lloro de emoción y esta es una de ellas", dice en la grabación. Y es que la exconcursante de Gran Hermano VIP quedó en el puesto 1.861 de todos los corredores, en el puesto 55º en su grupo de edad (que marca la edad en unos 35 años) y la número 241 en la categoría de mujeres.

La influencer consiguió, además, alcanzar una velocidad media de 11,43 km/h y con un ritmo medio de 05.16 min/km. "Me gustaría dar mucha fuerza y muchos ánimos a todas las mujeres, madres, lactantes y con un bebé de un añito. Se puede, sí se puede", celebra en un clip.

La maratón de Viena ha sido la primera carrera en la que la influencer ha participado, por lo que el reto de este domingo fue muy importante para ella: "No os imagináis el esfuerzo que hay detrás y la constancia... Hay días que, en lugar de ponerme a correr, me habría quedado tirada en casa. Por cada una de esas veces; me lo merezco".