Obama, Bruce Springsteen o Blake Lively: 'celebrities' a las que les han negado la entrada a parques de Disney

Pobres almas en desgracia aquellas que no han podido disfrutar del autodenominado como el lugar más feliz en la faz de La Tierra. Pero sobre todo aquellas que, habiéndolo tenido al alcance la mano, han sido expulsadas de ese recinto de fantasía como son los parques de Disney en el mundo. Y entre esas personas a las que les acabaron por prohibir volver a ir a uno de ellos hay varias celebrities.

Sus experiencias son diversas: algunas han podido regresar y a otras los responsables de estas inmensas instalaciones temáticas no los quieren ni volver a ver. Entre otras cosas porque son lugares con tal cantidad de normas y regulaciones —que se lo digan a tantas y tantas parejas que buscan un emplazamiento idílico para una pedida de mano y acaban siendo vídeos virales de momentos románticos arruinados— que incluso las estrellas han llegado a quebrantarlas y, por consiguiente, para no hacer distinciones, echadas de los parques que en su día ideó Walt Disney.

Algunas de estas celebrities acabaron siendo escoltadas hasta la salida más cercana y otras han recibido un veto de hasta un año a cualquier propiedad de Disney. La inmensa mayoría de los siguientes famosos consiguieron reconciliarse con la Casa del Ratón e incluso los hay que hoy en día se ríen de aquello, pues cometieron imprudencias siendo más jóvenes. Otras, en cambio, no han vuelto —que se sepa—.

Blake Lively

Se lo contó a David Letterman en 2009. "Me prohibieron la entrada a Disneyland durante un año", comenzó diciendo Blake Lively, quien no dudó en asegurar que todo fue culpa de su hermano Eric, que entonces tenía 12, y que ella tenía apenas 6 años.

Era un plan que hacían bastantes veces e incluso su madre en ocasiones les dejaba saltarse las clases para que fuesen juntos a pasarlo en grande. Sin embargo, no siempre tenían dinero suficiente, así que detalló cómo funcionaba la dinámica de entradas y salidas y un truco con el que pretendieron volver a entrar.

"Cuando salías del parque te ponían un sello. Si le echabas laca, se podías pasar a otra persona. En el aparcamiento, mi hermano se acercó a alguien y le dijo: 'Oye, ¿podemos rociarte laca en la mano y nos lo pasas?'", explicó la actriz, que recuerda que en cuanto pasaron el torniquete varios empleados se les acercaron.

"Nos dijeron: 'Disculpad, ¿podéis venir con nosotros?'. Y mi hermano me dice: 'Que no te importe lo que digan, no confieses. No vamos a admitir que lo hemos hecho'", continuó Lively, que aseguró que les llevaron a una "prisión de Disney" con "habitaciones totalmente blancas" para interrgarles.

"Fue bastante aterrador y traumático. Querían que admitiéramos que estábamos tratando de entrar gratis y acabaron prohibiéndonos la entrada de por vida. Pero fuimos fuertes. Dijimos que no lo hicimos", finalizó, añadiendo que por eso el veto solo fue de un año.

Barack Obama

Barack Obama es el único presidente de la lista, claro. Lo confesó en un mitin de campaña en 2018 celebrado en Anaheim, California, puntualizando que ocurrió cuando era estudiante en el Occidental College —lo fue de agosto de 1979 hasta junio de 1981— y que todo tuvo lugar en la antigua atracción Disneyland Skyway, que dejó de funcionar en 1994.

"Algunos de nosotros estábamos fumando en las góndolas", dijo el exmandatario, que puntualizó que eran "cigarros normales" ante el aplauso de la gente, que pensaba que se trataba de alguna droga. "Era algo terrible, pero era un adolescente, un rebelde", añadió.

Al llegar al final de la atracción aparecieron "dos guardias muy grandes" de Disneyland que le "escoltaron fuera". "Todo esto es una historia real, todos. Me echaron del Reino Mágico", bromeó el expresidente, que añadió que la pena por no fumar en las áreas destinadas a ello era la expulsión, pero que al marcharse le dijeron que sería "bienvenido en cualquier otro momento".

#TakeItBack #KoolandtheGang

"@CBSLA: WATCH: Pres. @BarackObama tells a funny story about being kicked out of Disneyland for smoking cigarettes. The former president was in Anaheim for a rally in support of seven Democratic California congressional... . pic.twitter.com/B3DywWKQwy — Haida Princess (Lori) (@HaidaPrincess) September 9, 2018

Bruce Springsteen y Steven Van Zandt

Bruce Springsteen y su guitarrista de la E Street Band, Steven Van Zandt, fueron echados de Disneyland en 1983, tal y como escribió el también actor de la serie Los Soprano en una larga carta que firmó en aquella época cargando contra las reglas de código de vestimenta de Disney por ser opresivas y discriminatorias. Por su parte, el Boss, en su autobiografía de 2017 Born to Run, contó la anécdota igualmente.

"Compramos nuestras entradas. Steve, riendo de la emoción, no puede esperar y entra primero por los torniquetes", escribió Springsteen. "Y avanza aproximadamente unos diez metros adentro cuando lo detienen, le piden que se haga a un lado y que para permanecer en el parque tiene que quitarse su pañuelo", continuó.

Explica Springsteen que les dijeron que era para que no les confundieran con miembros de unas bandas callejeras de California en aquel entonces ("los Blood o los Crips"), aunque el pañuelo, detalla el autor de éxitos como Dancing in the Dark, no era ni rojo ni azul, los colores de dichas pandillas. Además, en solidaridad, él también se negó a quitarse su propio pañuelo, que decía Born in the USA.

Los guardas llamaron al jefe de seguridad y Bruce y Steven cuentan que se fueron gritando: "¡Pues nos vamos de aquí! ¡Que le jodan al ratón fascista! Iremos al Knott's Berry Farm", en referencia a otro parque temático de California.

Sin embargo, al llegar allí, tampoco les dejaron entrar por la misma razón. Se desconoce si han regresado, aunque en su carta abierta, Van Zandt escribió: "En obvio que los códigos de vestimenta ni comienzan ni terminan en Disneyland. Son una vergüenza para nuestra sociedad en cualquier restaurante, club o instalación pública que exista. [...] Así que creo que es hora de boicotear Disneyland hasta que el vacío e injusto código de vestimenta que imponen sea abolido de una vez por todas".

Rebel Wilson

En Disneyland vetaron la entrada a Rebel Wilson durante 30 días. ¿Su fallo? Un selfi. La actriz lo explicó en una aparición que hizo en The Daily Show. "Me tomé una foto en un baño secreto dentro de Disneyland, lo cual era ilegal, y me prohibieron oficialmente la entrada durante 30 días", confesó.

La intérprete de Dando la nota, además, explicó que en aquel momento sí que ajustaron las reglas un poco a su persona, pues le llegaron a preguntar qué 30 días quería que tuviese lugar el veto para que se acomodase dentro de su calendario.

"Me llamaron y me dijeron: 'Rebel, ¿qué 30 días no vas a querer venir a Disneyland porque estás grabando una película o cualquier? Y yo respondí: 'Ah, pues junio estaría bien'", contó Wilson, que acabaría comprometiéndose el pasado febrero y en Disneylandia con su novia, la actriz australiana Tamona Agruma.

Rebel Wilson se compromete con su novia Ramona Agruma en Disneyland. 💍💖 ¡Viva el amor!



📸: rebelwilson pic.twitter.com/ZDqIGLWCxm — EstiloDF (@EstiloDF) February 20, 2023

Grace Jones

Según un artículo del 13 de septiembre de 1998 en el periódico The Orlando Sentinal, durante una actuación en el House of Blues, ubicado en el entonces Downtown Disney del parque temático, la cantante Grace Jones "se quitó la camiseta", dejando sus senos al aire.

En aquel entonces un portavoz de la empresa de Walt Disney le dijo al periódico que "House of Blues no aprueba ni permite tal comportamiento", por lo que la artista y modelo sería vetada de por vida.

En 2008, en un especial sobre la Jones en The Independent se informaba de que la cantante jamaiquinoestadounidense, debido a este incidente, tenía prohibida la entrada "en todas las propiedades de Disney". Aunque desde Insider quiso saber si dicho veto continuaba, su representante no respondió.

¿Leonardo DiCaprio?

Y llegamos al último caso, el cual solamente ha sido confirmado por uno de los trabajadores de Disneyland en aquella época. Y ni siquiera esto está probado. Algunos medios no lo dan como auténtico, mientras que otros sí que creen que la cantidad de detalles aportada en la historia original da fe de que lo que cuenta es real.

La persona que narró esta historia aseguró en un blog que los hechos transcurrieron cuando Leonardo DiCaprio tenía algo más de 20 años, en la segunda mitad de la década de los 90. Él trabajaba como socorrista en el Disney Beach Club and Resort y, en un momento dado, el actor y su amigo Jesse Camp, con quien había empezado a salir bastante, montaron una escena.

Para empezar "saltaron con la ropa puesta" a la piscina, más tarde "se tiraron por el tobogán con sus cinturones con púas", tan de moda en aquella época, puestos, por lo que acabaron "arañándolo" y, para terminar, "Leo se salió y comenzó a orinar en la parte superior del tobogán, tirándose después por él".

Obviamente, todo era fruto del alcohol, porque, cuenta, "ambos se negaron a escuchar a nadie de la seguridad y finalmente los escoltaron" a la salida. Huelga decir que el ganador de un Oscar jamás ha confirmado esta noticia.