Isaac Torres y Lucía Sánchez, más unidos que nunca tras darse una nueva oportunidad

Era un secreto a voces, pero finalmente Lucía Sánchez e Isaac Torres han confirmado que han vuelto a darse una nueva oportunidad. Desde que la pareja hiciese público su romance, no han dudado en compartir su amor a través de redes sociales, especialmente en TikTok.

En la plataforma de vídeo, los que fueran participantes de La isla de las tentaciones han publicado una serie de vídeos demostrando la buena compenetración que hay entre ambos. Y es que, gracias a su hija en común, Mía, ambos han podido volver a hacer las paces.

En su última publicación de TikTok, Isaac junto a Lucía respondieron a una serie de preguntas sobre su vida en pareja. Entre risas desvelaron quién fue el primero en enamorarse, quién le pidió salir a quién o quién es más cariñoso, entre otros.

En otros de sus videos, se muestra como la gaditana no tiene problema en enseñarle al padre de su hija a bailar sevillanas preparándole para la Feria de Abril. O probando las famosas grageas de Harry Potter.

Cada uno de estos vídeos están llenos de 'me gusta' y mensajes de apoyo ante la nueva etapa que ambos influencers se encuentran viviendo. "Me alegro un montón de veros juntos", "lo bueno es saber perdonar" o "yo solo espero que no le falle más", son algunos de los comentarios más repetidos.