Shanna Moakler no tiene "nada bueno que decir" de la relación de su ex, Travis Barker, con Kourtney Kardashian

"No es porque esté amargada y desde luego no porque esté celosa", ha aclarado Shanna Moakler a la hora de hablar del actual matrimonio de su exmarido Travis Barker con Kourtney Kardashian. La modelo y actriz de 48 años ha explicado que no ve del todo bien esta relación, si bien ella solo tiene una preocupación: sus hijos.

En su última visita al podcast Miss Understood With Rachel Uchitel, la intérprete ha asegurado que "no tiene nada bueno que decir" sobre la relación entre el baterista de Blink-182, quien fue su marido entre 2004 y 2008, y la influencer y empresaria.

Eso sí, ha añadido poco después: "Mientras sean buenos con mis hijos, todo lo demás no me importa". Se refiere a Landon Asher y a Alabama Luella, los hijos fruto de aquel matrimonio y que ahora tienen 19 y 17 años, respectivamente.

Moakler ha hablado con honestidad sobre el amor entre Barker y Kardashian, afirmando que para ella "todo es jodidamente raro". "No les deseo nada más que lo mejor, pero creo que es realmente extraño", ha dicho la celebrity sobre el matrimonio entre el músico y la hermana mayor de Kim Kardashian.

Moakler ha explicado que quizá está algo picada porque la prensa llegó a "intimidarla mucho" y fue tratada "de una manera muy injusta" cuando salió a la luz la relación entre ambos. "Si hacía alguna declaración, me llamaban amargada y celosa. Quizá es sencillamente que me ha dejado un muy mal sabor de boca", ha continuado.

Eso sí, reconoce que, debido a que ha estado alejada de su exmarido por casi una década, ahora apenas le reconoce y que, en lo que a ella respecta, su única conexión actual son sus hijos en común. E incluso eso está a punto de cambiar.

"Solo nos queda nuestra hija, que se volverá mayor de edad este año, y entonces nuestro trabajo estará hecho y nunca más tendremos que vernos o hablarnos. Espero con ganas ese día", ha finalizado, recordando la prensa unas declaraciones que hizo a iHollywood Life después del estreno de Til Death Do Us Part, el docureality que han grabado Kourtney y Travis sobre su boda.

"Ella [Kourtney] publica más de mis hijos que de los suyos", dijo Shanna en aquel entonces, molesta después de unas palabras de Kourtney en las que decía que se había convertido en madre de seis hijos. "No estoy agradecida", le contestó a una fan que le comentó que debería estarlo por cómo Kourtney trata a Landon y a Alabama.

"Es mucho más profundo de lo que puedas imaginar... no sabéis más que la superficie y la gente que da por hecho lo que ve en Instagram es absolutamente ridículo. Sinceramente, no tengo tiempo para esto", agregó. Eso sí, su hija Alabama no padre estar muy de acuerdo.

A finales del año pasado escribía en su Instagram: "Eres la mejor madrastra que podría pedir. Eres tan cariñosa y generosa con los demás, eres una persona muy familiar y una madre muy trabajadora. Tienes un aura tan hermosa. No querría otra madrastra", escribió en una fotografía con Kourtney.