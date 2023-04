Halle Berry, Mark Hamill, Ibai Llanos, Rubius... Multitud de famosos se deshacen en memes tras perder su 'check' azul en Twitter

Twitter continúa viviendo cambios y muchos definen la situación de la red social como un auténtico caos debido a las decisiones que está tomando Elon Musk. La última de ellas fue la de retirar la verificación a los usuarios que no se suscriban a Twitter Blue, la versión de pago de la plataforma, lo cual ha hecho que este jueves muchos tuiteros famosos reaccionaran al ver cómo desaparecían sus checks azules.

Aunque la red social avisó de que comenzarían a retirar los checks heredados -de las personas que ya los tenían- a partir del 1 de abril, finalmente fue este jueves 20 de abril cuando se tomó esta decisión. Ahora, la única forma de volver a tener la cuenta verificada es pagar Twitter Blue, en caso de los perfiles personales, o adherirse al plan 'Organizaciones verificadas'.

Según SimilarWeb, en el mes de marzo la página de inscripción en Twitter Blue recibió 2,6 millones de visitas, pero solo 116.000 usuarios se registraron, por lo que, tras el final del check azul heredado, se espera que esta cifra crezca. Aun así, parece que hay muchos famosos que no parecen dispuestos a pagarlo y han preferido publicar memes sobre la desaparición de su categoría de perfil verificado.

Me he quedado sin check azul, pero tú te has quedado sin cohete, Elon 😅🚀💥 — Héctor (@HectorDeMiguel) April 20, 2023

Bye bye Blue! Ya no tengo Check Mark. El tío Elon me la quitó por no pagar y ahora el algoritmo hace más complicado que los tuiteros se enteren de lo que cuento. Oh, man. En cualquier caso, ha sido mi decisión personal el viajar en turista con la mayoría del personal. Ahí vamos. — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) April 20, 2023

Ha llegado el momento... pic.twitter.com/KngE8TWdlH — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) April 20, 2023

Verificado el que tenía aquí colgado. — Roberto Leal (@RobertoLealG) April 20, 2023

Qué puta vergüenza que quiten el verificado a gente que lo necesita, que es reconocida y que puede tener miles de suplantadores. Elon, te aprecio, pero esta jugada es de rata absoluta. — Jordi Wild (@JordiWild) April 21, 2023

No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad. — Ibai (@IbaiLlanos) April 20, 2023

volvi a ser humilde — elrubius (@Rubiu5) April 20, 2023

Conocidos rostros españoles como Quequé, Guillermo Fesser, Jordi Cruz (Art Attack), Roberto Leal, Jordi Wild, Ibai Llanos o el Rubius han opinado al respecto. Algunos han bromeado sobre la explosión de Starship, el gigantesco cohete de Elon Musk, otros han publicado memes y otros han criticado, verdaderamente enfadados, lo dañino que es perder el check azul para su labor profesional.

Me joining you all tomorrow unverified 🥰 https://t.co/ujDlcsV8aL pic.twitter.com/1p6Q0uRuj1 — Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023

No blue check, still feel like me. — Ben Stiller (@BenStiller) April 20, 2023

AGREE 💯%, although I can't speak for Mr. Mamill. pic.twitter.com/6IVQieiIGM — Mark Hamill (@MarkHamill) April 20, 2023

Pero también al otro lado del charco están sorprendidos con esto y han tirado de humor, como Halle Berry, Ben Stiller o Mark Hamill. Sin embargo, hay un conocido estadounidense que sigue estando verificado, Stephen King.

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho", ha tuiteado el escritor. Y, rápidamente, ha recibido una respuesta del propio Elon Musk: "De nada. Namaste".

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Del mismo modo, el jugador de baloncesto LeBron James continúa estando verificado por el mismo motivo, y también el actor William Shatner. "Estoy pagando algunas (suscripciones) personalmente", ha confirmado el dueño de Twitter.