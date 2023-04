Viviendas a subasta. Es una broma de mal gusto ver cómo, mientras la ciudadanía tiene serios problemas para pagar o acceder a una vivienda, los políticos lanzan propuestas como si vendieran boletos para la tómbola. Tener casa digna donde vivir no puede ser objeto de propaganda electoral, es un derecho. Y no, señorías, no se pueden prometer pisos de la Sareb, algunos de los cuales no están ni construidos, ni futuribles en forma de ayudas para acceder a una vivienda.