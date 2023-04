ElXokas se sincera sobre sus polémicas: "Las que más me han jodido son en las que la gente llevaba la razón"

ElXokas se ha sentado con Werlyb, Nil Ojeda y Goorgo para repasar toda su carrera y todas sus polémicas en el pódcast Club 113. En el encuentro ha reconocido que está "en su mejor momento".

"Creo que, a nivel general, la edad lo único que me está haciendo es mejorar a pasos agigantados", ha declarado: "Creo que soy mucho mejor cada día que pasa".

Ha asegurado que, hace un año, estaba en su peor momento a nivel mental, a pesar de haber alcanzado todos los logros que quería profesionalmente en Twitch.

Sin embargo, ahora no tiene problema en admitir que se siente "el número uno". Todos sus objetivos trabajan camino a mantenerse encima de la pirámide. Por eso, ha recordado, se enfadó tanto cuando no fue señalado en los ESLAND como streamer del año.

Sobre todo, cuando AuronPlay quiso recordarle que "solo él o Ibai" podrían ser el número uno. "Me molestó su comentario", ha revelado: "Al rato, me pidió perdón por mensaje". Pero entiende "la situación en la que lo dijo", aunque no esté de acuerdo.

"A nivel global no soy el número uno en cuanto a seguidores o repercusión, pero sí he sido el que más dinero ha generado en la plataforma", ha recordado.

En ese momento, consiguió el récord de 55.000 suscripciones. Un máximo "que es histórico sin un subathon", ha señalado. Un logro que le ha hecho dejar de obsesionarse con los números y plantearse cambiar de vida.

ElXokas habla de sus polémicas

"La mayoría de las hostias no me las merezco, pero para mí es difícil distinguir entre todo el ruido", ha comentado también, cuando le han preguntado sobre como afrontar los cientos de comentarios negativos que recibe a diario.

Ha reconocido que es difícil que no le afecte el odio constante. Sin embargo, ha confesado que, de las polémicas públicas que ha tenido, las que más le han afectado son "en las que la gente tenía razón".

"Cuando me hice cuentas en Twitter para responder a retrasados o cuando hizo el comentario de mi colega que sale sin beber... esa fue la que más me jodió", ha recordado.

El gallego ha reiterado que él quería mandar un mensaje positivo sobre ser abstemio: "Lo expliqué tan mal que parecía que mi amigo emborrachaba a las chicas".

De hecho, ha asegurado que el anuncio del Ministerio de Igualdad le afectó mucho: "Me ha destrozado porque eso lo han visto los padres de mis amigos y eso fue durísimo para mí".

Asegura que fue una equivocación a la hora de explicarle que le hundió a nivel mental "durante meses". "Todo lo que he trabajado se me ha ido al traste por ese comentario", ha añadido, señalándolo como "el mayor error de mi carrera, el único que cambiaría en el tiempo".