Tricicle reivindica la necesidad de "una dosis diaria de risa" y se despide de los escenarios tras 4 décadas de trayectoria 

Los Tricicle han abandonado esta noche su teatro gestual para recoger el Premio Max de Honor y reivindicar la necesidad de "una dosis diaria de risa". En el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz, los Tricicle han agradecido que los Max hayan decidido otorgar un premio al humor, "el hermano pobre" de las artes escénicas, en palabras de Paco Mir.

La compañía, que se ha despedido de los escenarios tras 40 años de trayectoria, cree que recoge este reconocimiento "en nombre de toda la gente que se dedica al humor".

"En un mundo tan lleno de malas noticias, de guerras, de dramas, me siento enormemente feliz de haber dedicado mi vida a hacer reír a la gente, y, sobre todo, al lado de estos dos monstruos", con una compañía que ha demostrado que el humor gestual "es universal", ha dicho Carles Sans.

«Me gustaría que en todos los países hubiera un Ministerio del Humor que garantizara a sus ciudadanos una dosis diaria de alegría y risa. Si fuera así la vida sería mucho mejor».



TRICICLE, premio Max de Honor 2023.pic.twitter.com/yNiTAwXtoL — Alma Escudero (@escuderoalma) April 18, 2023

Y en esa reivindicación del humor, ha deseado que cada país tuviera "un ministerio del humor que garantizara a los ciudadanos una dosis diaria de risa", porque así "la vida sería mucho mejor".

Y, sin abandonar su humor, Joan Gràcia ha ofrecido dos consejos "a la gente que empieza" en el mundo de las artes escénicas. El primero de ellos es que esta profesión "no es tan difícil, es cuestión de constancia y un poquito de suerte", y el segundo, y "más desilusionante", es que por los premios y reconocimientos "no te arreglan la vida para nada, todo sigue exactamente igual".

Después de recibirlos "los teatros públicos siguen sin llamarte". "Te ayuda a no dormirte en los laureles. Es tan bonito que haya gente que te ayude a no perder la ilusión", ha ironizado. "Igual cambia todo con este Max de honor y nos tenemos que retirar", ha bromeado el integrante.

Joan Gràcia ha agradecido este premio al público y a sus dos compañeros de la compañía: "me han hecho crecer. Yo he crecido, hasta 103 kilos exactamente. A mi en realidad el teatro no me gusta, a mi lo que me gusta es comer y beber bien y gracias a las giras he disfrutado de los mejores manjares y los mejores vinos".