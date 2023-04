Paula Echevarría ofrece detalles sobre su vida personal: "Soy muy cabezona y de vivir el presente"

Paula Echevarría es considerada como una de las celebrities de referencia en España. Durante su trayectoria profesional, la asturiana ha trabajado como actriz, modelo, presentadora y hasta podría ser considerada como influencer.

Actualmente, forma parte del jurado de la segunda temporada de Got Talent: All Stars. Ha sido precisamente por esta nueva aparición en televisión por la cual se ha visto sometida a un cuestionario de preguntas acerca de su vida más personal.

"¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ti?", es la primera pregunta que le lanzan a la actriz. "Lo mismo: que soy muy cabezona", responde ella, tanto como para bien como para mal. Sobre qué cree que piensa la gente de ella que no es cierto, asegura que se piensa que es "engreída" pero que para nada está de acuerdo con esta afirmación.

"¿Te asusta envejecer?", es la tercera pregunta que tiene que responder. "Me da pena, sobre todo cuando veo fotografías de alguien que ya es mayor, pero, por otra parte, no me quiero morir joven", asegura Paula Echeverría.

Si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, lo tiene claro: "Al futuro nunca. Soy muy de vivir el presente". Así que, su respuesta es el pasado. "No por cambiar cosas, pero sí para disfrutar de gente que ya no está". En relación con esta cuestión, le preguntan sobre algún momento al que le gustaría volver. "Muchos, pero por decir alguno, a alguna mañana del día de Reyes con mis padres y mi hermano en mi casa", comenta.

Sobre un placer culpable, la presentadora asegura que como tiene "poco tiempo libre", el quedarse sentada en la silla "mirando a la nada", para ella es un placer. Y sobre los miedos irracionales, confiesa que no tiene ninguno, pero que sí tiene uno racional: la salud. "No soy hipocondríaca, pero si lo pienso me asusto".