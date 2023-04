Taylor Swift, Donald Trump, Obama, Madonna y otras 'celebrities' que han formado parte del jurado en un juicio

Nadie, absolutamente nadie, está exento en Estados Unidos de tener que, en caso de recibir la citación, pertenecer a un jurado en un juicio con el ídem. Es un deber cívico para el que prácticamente no hay excusa posible. De ahí que una curiosa varidad de celebrities hayan tenido ver interrumpidas sus carreras por tener que prestar este servicio público.

Y los casos han sido tan curiosos como sus resoluciones, porque hay a quienes les han echado por ser, sin pretenderlo, una distracción —tanto para el resto del juzgado como para la prensa o los propios letrados—, como quien luego ha tenido una gran anécdota que recordar y contar a sus familias y a sus amistades.

Aquí, una lista de famosos y famosas que han pasado por dicho trago con dispar resultado, tal y como la ha recogidoTooFab, una web especializada en temáticas de papel couché en el país norteamericano, y donde se pueden encontrar desde muy famosas actrices a reinas de la música a escala internacional... O incluso tres expresidentes.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker en pijama por Nueva York Getty Images

Sarah Jessica Parker se pilló un cabreo monumental cuando le tocó ser jurado en un jucio en el año 2011. Pero no por el caso en sí, que no trascendió, sino porque desde el portal Page Six se aseguró que, una vez había sido convocada, se portó como una diva cuando no era sino su deber como ciudadana.

La protagonista de Sexo en Nueva York aprovechó una entrevista en Marie Claire para saldar cuentas. "Para Page Six tengo que ser tan arrogante... ¡Me indignó que echasen por tierra toda mi personalidad!, afirmó en un juego de palabras con un personaje asesinado en cualquier serie.

"Si yo he servido tantas veces, ¡hasta me pidieron que viniera a hablar en el Día de Apreciación del Jurado!", continuó SJP, sobre un día en el Consejo Judicial de California y los tribunales superiores reconocen a los ciudadanos californianos que responden a la llamada para servir en sus comunidades y en la labor judicial.

La intérprete aseguró que debería ser con su carrera "más insensible" a ciertos comentarios, pero que lo era porque le daba la sensación de no estaba "nunca a la altura de la peor idea que nadie tenga sobre un actor que sea conocido".

Oprah Winfrey

La presentadora y actriz Oprah Winfrey MIKE NELSON / EFE / EPA

Un juicio por asesinato en 2004. Ese fue el deber de Oprah Winfrey, quien en un primer momento admitió que no creía que los abogados debieran elegirla porque, aunque es de "mente abierta", puede llegar a ser "demasiado obstinada". Sin embargo, al final no solo fue seleccionada como parte de un jurado de 12 miembros, sino que acabaron condenando a un hombre por asesinato en primer grado.

Tras la experiencia, la presentadora y productora habló sobre su experiencia: "No se te está permitido hablar de nada que tenga que ver con el juicio hasta que todo haya terminado, así que llegas a conocer muy, muy bien al resto de gente porque estás tratando de hablar de todo lo demás". Además, añadió que sintió en todo momento tristeza porque solo pensaba en un "Joder, he metido en la cárcel a alguien".

Tom Hanks

Tom Hanks Cinemanía

El actor Tom Hanks formó parte de un jurado en un caso de violencia machista —aunque se cataloga como doméstica en Estados Unidos— en California.

Sin embargo, los abogados defensores pidieron que se anulara ese juicio dando como argumento que un miembro de la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles se había acercado al dos veces ganador del Oscar para agradecerle que cumpliese con este deber, algo totalmente inusual.

Tal y como informó el portal de noticias TMZ, el protagonista de Salvar al soldado Ryan o Náufrago dijo que únicamente estaba haciendo todo lo posible para "servir a la justicia".

Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama. EFE/ROBERT PERRY

Causó un enorme revuelo cuando en 2017, menos de un año después de que acabase su mandato presidencial, Barack Obama se presentó como jurado en Chicago.

Cualquiera que tuviese alguna esperanza de ver al expresidente como parte de los 12 miembros en un juicio pronto vio sus fantasías irrealizables por obra y gracia del azar: un sorteo aleatorio exoneró a Obama, quien aún así se quedó firmando autógrafos.

James Mardsen

A James Mardsen, actor de Encantada o X-Men, le tocó ser jurado en Los Ángeles, aunque su experiencia fue muy extraña, según él mismo contó. Y todo porque el vestíbulo de la sala del tribunal estaba lleno de fotografías de otras celebrities que anteriormente habían sido jurado. Su preocupación era acabar siendo una distracción.

"En la argumentación inicial de uno de los abogados, se volvió hacia mí y me dijo: 'Por cierto, me ha encantado todo lo que has hecho'", explicó el intérprete más tarde a la revista People.

Asimismo, luego pensó que debería preguntarle al juez si debía seguir, pero que no dijo nada porque, precisamente, estaba en "un juzgado con una pared llena de fotos de famosos, así que esto les tiene que encantar".

Además, uno de sus diálogos se volvió viral, al contestarle a una de lasletradas que ya había formado parte de un jurado. Sin embargo, para sorpresa de todos, se refería al del Festival de Cannes.

whoever wrote this specific piece of dialogue deserves some kind of award pic.twitter.com/Hr04xFfVGq — bethany (@fiImgal) April 26, 2023

Taylor Swift

Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2022. FilmMagic / Getty

Fue en el año 2016 y, como consecuencia de su deber cívico, se tuvo que perder los MTV Video Music Awards. Sin embargo, cuando Taylor Swift llegó para ser parte de un jurado, no cesaban de pararla sus fans para tomarse fotografías con ella.

En su caso, iba a ser juzgar un caso en el que estaban involucrados los cargos de secuestro con agravante, violación agravada y violencia doméstica con agravante. Debido a que en aquel momento Swift tenía un caso de agresión sexual pendiente contra un DJ de radio, fue exonerada por no poder actuar con parcialidad.

Anna Kendrick

La actriz Anna Kendrick, en los Nickelodeon's Kids' Choice Awards de 2021. Getty

Posiblemente, una de las experiencias más extrañas de todas las que le han ocurrido a una celebrity... y una forma rarísima de perder el día. Según contó la propia Anna Kendrick, estuvo llamando durante tres noches para saber si finalmente tenía que acudir y llegó entonces a pensar que estaba "libre de cargas".

Por desgracia para ella, al cuarto día se vio obligada a asistir. Pero no para actuar como jurado, porque se pasó sentada en la sala de espera toda la mañana. Después de la hora del almuerzo la llamaron y, en esta ocasión, ya se disponía a cumplir con su deber. Pero para cuando iba a ser el turno de su juicio, las cosas cambiaron una vez más y tan sencillo como una notificación oficial de que podía irse a casa.

"Menuda mierda. Me han llamado, pero mientras íbamos caminando hacia la sala del tribunal, se ha resuelto el caso. Yo no sabía ni que eso podía pasar", tuiteó la intérprete.

Brad Pitt

El actor Brad Pitt. Lia Toby / Getty Images

La primera vez que Brad Pitt se tuvo que presentar en la corte fue en el año 2007 y, siete después, fue nuevamente requerido para cumplir con sus funciones como jurado en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, una vez apareció fue exonerado. La razón fue sencilla: "demasiado distracción", tal y como explicó el Daily Mail.

George W. Bush

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. EFE

George W. Bush cumplió con su deber y se presentó a la selección del jurado en Dallas en agosto de 2015. Eso sí, el expresidente de Estados Unidos no fue seleccionado finalmente.

"Él reconoce cuán vital es el servicio de jurado para nuestro sistema judicial, y que con los grandes privilegios de ser un ciudadano estadounidense, como tener el derecho al voto, vienen importantes responsabilidades como esta", explicó uno de sus portavoces.

Uma Thurman

La actriz Uma Thurman ha hablad en alguna ocasión de lo cerca que estuvo muy cerca de formar parte de un jurado en un caso de delito menor en Nueva York. Aunque finalmente no fue seleccionada —jamás ha explicado por qué—, sí que ha admitido que le habría emocionado cumplir con su deber cívico.

"Me tocó un servicio como jurado en el centro de la ciudad. Era un caso de delito menor. No fui seleccionada, pero me emocionaba bastante pensar que podía serlo. Estaba nerviosa, aunque si hubiese sido un caso más largo habría tenido problemas. ¿Cómo le explicas tú eso a los productores de una película?", rememoró la intérprete de Kill Bill.

Madonna

Madonna en una imagen de archivo. GETTY IMAGES

Madonna ha sido, quizá, de las celebs que menos ha tardado en quitarse de su cabeza la idea de tener que cumplir con su obligación ciudadana. Aunque en 2014 fue llamda para ver si cumplía con los requisitos para formar parte de los 12 miembros de un jurado, fue rápidamente rechazada.

Solo dos horas después le comunicaron a la autora de éxitos como Like a virgin o Material girl que no contaban con ella porque había otros muchos potenciales miembros y solo sería una distracción.

"El bien mayor aquí es que su parición demuestra de verdad que cualquiera puede ser llamado.Sin embargo, la intención no es jamás crear distracciones para otros miembros del jurado o en los asuntos de la corte", explicó un portavoz del sistema judicial.

Gigi Hadid

Gigi Hadid, a finales de febrero de 2023, en Nueva York. Getty

Ni más ni menos que contra Harvey Weinstein. Ese juicio, el del 2020, es el que le tocó a Gigi Hadid como jurado. Eso sí, durante el interrogatorio previo para saber si estaba cualificada para ser imparcial contra el productor hollywoodiense, admitió haber conocido tanto a Harvey como a una posible testigo, Salma Hayek.

Aunque Gigi siempre sostuvo que podía mantener una "mente abierta sobre los hechos", finalmente fue exonerada del deber. El 24 de febrero, aquel jurado, tras deliberar cinco días, encontró a Weinstein culpable de dos de los cinco cargos criminales que se le imputaban: uno de agresión sexual criminal en primer grado y otro de violación en tercer grado.

Donald Trump

Trump, en la lectura de los cargos que se le imputan por el caso Stormy Daniels. AP / LAPRESSE

Hay que remontarse a la época en la que se había postulado para ser presidente, pero sí, Donald Trump cumplió con su deber de jurado —aunque fue después de que hubiese sido convocado en hasta cinco ocasiones infructuosas, por las que tuvo que pagar una multa de 250.000 dólares por servicios retrasados—.

"Tengo el deber de ser jurado, ¿os lo podéis creer? De hecho, ahora lo espero con ansia", dijo en aquel entonces, añandiendo que, aunque no tençia "ninguna expectativa" sobre lo que se encontraría, deseaba que fuese no culpable. "Solo espero que sean inocentes. Quienquiera que sea, que sea inocente", añadió.

Cuando llegó el día del juicio, numerosos medios de comunicación y simpatizantes le esperaron fuera del juzgado, si bien finalmente no fue llamado para cumplir con su obligación. Eso sí, a día de hoy se sabe que ha acabado pisando un juzgado, aunque por otras razones muy distintas.