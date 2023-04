'Drag Race España 3' arranca con sorpresa: una reina de la primera temporada regresa para luchar por la corona

El taller de Drag Race España vuelve a abrir sus puertas, esta vez para más reinas que nunca. La tercera temporada arrancó este domingo en Atresplayer Premium con nuevas concursantes, sin embargo, el programa tenía un as bajo la manga que sorprendió tanto a ellas como a los espectadores: el regreso de una histórica drag de la primera edición.

Ha sido durante la promoción cuando el formato ha jugado al despiste, pues la sesión de fotos que compartían era de 12 reinas. Aun así, al comenzar el episodio empezaron a entrar todas de una en una y, entre ellas, apareció alguien inesperado: The Macarena.

La gaditana de 31 años fue la primera expulsada del formato en España, por lo que ahora vuelve para disfrutar de una segunda oportunidad y luchar por la corona como las demás, haciendo un total de 13 las concursantes de esta tercera temporada.

La carrera más salvaje de #DragRaceEs está a punto de comenzar. 💥



💫 ¿Estáis listes para la fantasía? 💫



👑⌛️ En una hora comienza la 3ª edición en #ATRESplayerPREMIUM. https://t.co/kHRfbWMpQ7 pic.twitter.com/TdIM7dQE4L — Drag Race España (@DragRaceEs) April 16, 2023

De hecho, como una más, puso a un lado su elegancia para meterse en el barro, cual animal de granja, y hacerse una sesión de fotos en el divertido mini reto.

Tras esto, los espectadores pudieron disfrutar de acrobacias, pole dance, humor, música en directo y patinaje en el concurso de talentos en el que cada reina mostró lo que mejor se le da hacer.

Por último, "Spain is different" fue el título de la pasarela final en la que las drags hiciron homenaje a todo tipo de elementos clásicos de la cultura ibérica, desde el jamón al flamenco, pasando por la tauromaquia.

El jurado, compuesto por Supremme de Luxe, Ana Locking, los Javis y Paco León, como juez invitado, nominaron a Drag Chuchi y María Edilia, quienes se enfrentaron en un lip sync. Y, finalmente, fue María Edilia la eliminada.

Curiosamente, la llegada de The Macarena fue de lo más comentado en redes, pero no fue lo único. La larga duración del programa llamó mucho la atención, pues su duración fue de más de 1.30 horas, algo que no había sucedido nunca en ninguna edición del programa en todo el mundo. Sin embargo, hubo desde comentarios en contra de que fuese así de largo como a favor, para ahondar más en las concursantes.