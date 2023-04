Verdeliss reaparece con nueva imagen: "Resultado superfavorecedor y semipermanente"

Verdeliss ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de imagen. La influencer sobre maternidad más conocida de España ha caído en las garras de la medicina estética para rejuvenecer su rostro.

De esta manera, gracias a la ayuda de profesionales, para someterse a una micropigmentación de cejas. Así lo ha contado en su cuenta de Instagram: "Yo estoy feliz, me hice el diseño de cejas estudiando mis facciones y su propia forma. Resultado superfavorecedor y semipermanente".

Gracias a esta intervención, la vasca no tendrá que volver a retocarse las cejas con maquillaje en los próximos dos años. Además, ha conseguido mantener la naturalidad de su rostro, haciendo que este retoque pase por desapercibido.

Pero, esta no ha sido la única mejora a la que se ha sometido. Y es que la influencer también ha aumentado el tamaño de sus labios. Gracias a este retoque ha conseguido unos belfos mucho más carnosos y definidos.

Sin embargo, este último no lo ha podido mostrar, ya que llevaba la boca tapada: "Llevo la mascarilla porque también tenía el retoque del relleno de labios y, claro, recién pinchados se ven edematizados y no es plan".

Lo cierto es que Verdeliss no podría estar más contenta con el resultado. "Yo ahora me levanto y me veo mucha mejor cara, es como si pusieras un marco a tus ojos. Estoy supercontenta", ha confesado.