Marina Ruiz habla abiertamente de sus peores experiencias a causa de su relación con Omar Sánchez: "No estoy acostumbrada"

Marina Ruiz no ha podido seguir ocultando su mal estar y ha compartido con todos sus seguidores los peores momentos que ha vivido por su relación con Omar Sánchez. Ambos se conocieron en Pesadilla en el paraíso y, desde entonces, no se han separado. Y es que, aunque su romance va viento en popa, no siempre ha tenido las mejores experiencias.

Así lo ha narrado la que fuera tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa a través de su cuenta de MTMAD. En esta, la andaluza ha explicado como por amor dejó atrás a su Córdoba natal, aunque ella había jurado nunca hacerlo, y cómo está siendo su mudanza a las Canarias.

La joven no puede estar más contenta con su pareja, pero eso no niega que en algunos momentos se sienta sobrepasada. "No estoy acostumbrada", ha narrado en su perfil.

"Hemos pasado cosas muy complicadas", ha confesado. Y es que tras darse a conocer la relación entre ambos, las cámaras no pararon de perseguir a la cordobesa para preguntarle por su situación. Su mayor miedo, como así ha confesado, era no saber cómo responder a la prensa y que se malinterpretaran sus palabras.

Aunque, finalmente todo ha quedado siempre en pequeños sustos. Y es que, como así ha confesado la influencer, lo más importante es que ella y Omar "se lo cuentan todo" gracias a la confianza mutua.