Así será los Ahijones: ocho grandes torres de oficinas, 19.000 casas y un parque norte-sur

Los Ahijones es uno de los grandes desarrollos que ya se están construyendo en el sureste de la ciudad de Madrid. Su extensión final será equivalente a 800 campos de fútbol y albergará cerca de 19.000 viviendas. El proyecto podría estar completamente terminado en el año 2030, según ha dado a conocer la Junta de Compensación. Más de 60 kilómetros de carril bici, 8 torres de oficinas de 24.000 m2 cada una de ellas, centros educativos, amplias zonas verdes, una parada de Metro de la línea 9... Estas son algunas de las características con las que cumplirá el nuevo barrio de la capital.

La planificación de este gran desarrollo se encuadra en dos principios: cumplir con un modelo de ciudad eficiente y uno sostenible. Por este motivo, han hecho de la movilidad en transporte público uno de los ejes fundamentales sobre los que gira el sector. Además de la estación de Metro, se levantarán dos paradas de una línea de autobús rápido que el Consorcio de Transportes va a implementar en el futuro y que permitirá conectar todos los desarrollos del sureste.

Viviendas a precios asequible

En total, se construirán 18.724 viviendas. De todas ellas, el 57,5% estarán sometidas a algún tipo de protección pública y el resto— un 42,5%— serán de promoción libre. Además, según las estimaciones que han hecho desde la Junta de Compensación, los precios de los pisos serán asequibles, de manera que la población joven tenga capacidad económica para adquirir pisos en esta zona de la capital.

Son muchos los que ya se han interesado por las viviendas en este nuevo desarrollo, aunque todavía no se puede proceder a la compra o reserva de las mismas. La Junta de Compensación no ha concretado cuantas personas se han puesto en contacto con ellos para informarse sobre este nuevo desarrollo, aseguran que "hay una pelota muy grande de aspirantes". No obstante, todos ellos tendrán que esperar hasta verano para poder hacer la reserva de las casas.

Achacan todo este interés a las condiciones que cumplirá los Ahijones. Y es que cumplirá con la regla de los 15 minutos, de manera que los futuros vecinos tardarán ese tiempo andando a establecimientos de primera necesidad como centros escolares, de salud, comercios o infraestructuras de movilidad. También tendrán a su disposición dos grandes zonas verdes, una de ellas el Bosque Metropolitano, y diferentes parques y áreas ajardinadas.

Un barrio bien comunicado

"El sector de los Ahijones estará perfectamente comunicado", ha asegurado Javier Munárriz de Aldaz, arquitecto redactor del Plan Parcial de los Ahijones. Para ello, se van a construir enlaces con la M-40, a través de la M-45, y la M-50. El objetivo es facilitar así la movilidad de los residentes en sus vehículos privados.

Sin embargo, la gran apuesta es la movilidad en transporte público. Para ello, levantarán dos paradas para un autobús rápido. "El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid tiene planificado un bus rápido que conectará todos los desarrollos del sureste— Valdecarros, Cerros, Berrocales o Ahijones", ha comentado Javier Munárriz de Aldaz.

A estas infraestructuras, habrá que sumar la estación de Metro de la línea 9, que será un factor "fundamental para conectar los Ahijones con el centro de Madrid". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado mes de octubre que los trámites para su construcción ya han comenzado.

Tres grandes zonas verdes

La sostenibilidad y el medio ambiente son las dos piedras fundamentales sobre las que se ha planificado este nuevo desarrollo. Esto se traduce en un millón de metros cuadrados del sector aportado al que será el futuro pulmón de Madrid, el Bosque Metropolitano. Sin embargo, la infraestructura "estrella" de zonas verdes será la que han denominado Parque Lineal, en el que se procederá al encauzamiento del arroyo Los Ahijones.

El Parque Lineal será la infraestructura verde "estrella" Junta de Compensación Ahijones

Además, los Ahijones contará con grandes explanadas verdes, en las cuales se utilizarán técnicas novedosas para la recuperación del agua. Para ello, el barrio será partícipe del Proyecto Life, financiado por la Comisión Europea, a través del cual se pondrá en marcha un programa piloto de tratamiento del ciclo del agua.

Otro de los aspectos que Raúl Baz ha destacado en lo relativo a los recursos naturales es que el nuevo desarrollo cumplirá con la regla 3-30-300. Esto significa que desde cada ventana se podrán ver al menos dos árboles, como mínimo el 30% del área estará reforestada y a menos de 300 metros cualquier vecino podrá disfrutar de alguna zona verde.

Estructura de los Ahijones

La Junta de Compensación ha dividido el nuevo sector en cinco zonas distintas en función de la tipología de las construcciones. En el área residencial manzana abierta, que será el eje central, se construirán 453 viviendas con alturas de entre 6 y 10 plantas, más ático. También estarán allí localizadas las 8 torres de oficinas.

En los Ahijones se construirán un total de ocho torres de oficinas que ocuparán una superficie de 2.400 m2 cada una de ellas Junta de Compensación Ahijones

En la zona residencial manzana cerrada, albergará 107 viviendas de cinco plantas. La diferencia respecto al espacio anterior, además del tamaño que será menor, es que contará con locales comerciales de proximidad para darle vida al sector.

La tercera zona será la residencial bloque parque. Allí estará situado el Parque Lineal. De esta forma, las 205 viviendas que se levantarán en este espacio estarán abiertas a esta gran infraestructura verde que recorre el sector de norte a sur. La cuarta, el área residencial bloque abierto, estará situada en el extrarradio de los Ahijones. Allí estarán situadas 305 viviendas.

El último espacio es el residencial torre, donde los edificios contarán con 20 alturas, dando así lugar a 642 viviendas.

Seis etapas

El nuevo desarrollo de los Ahijones se ejecutará en seis etapas diferentes. Cuatro de ellas son residencial y dos de usos industriales y terciarios. Actualmente, están finalizando las obras de urbanización de la primera etapa, en la que está previsto levantar cerca de 3.130 viviendas, de las que el 64% estarán sometidas al régimen de protección pública.

Esta primera fase se puso en marcha después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase en la Junta de Gobierno del 9 de marzo el proyecto de reparcelación de los Ahijones. Este permiso permitirá a los distintos promotores abrir en verano sus casetas de venta y, por tanto, se podrán ver allí los primeros proyectos constructivos del sector e, incluso, reservar las primeras viviendas.