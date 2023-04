El Papa Francisco le ha confesado a un amigo, a Michele Ferri, que temió por su vida el pasado 29 de marzo en plena crisis respiratoria por la que estuvo hospitalizado tres noches en Roma.

Ferri es un informático de 52 años de la ciudad de Pesaro, que recibió la llamada telefónica del papa el Sábado Santo, como es costumbre en cada Pascua, según ha revelado al diario local italiano Il Resto del Carlino.

"Le dije: ‘¡menudo susto nos has dado!’", dijo Ferri al diario. "Me explicó que había llegado inconsciente al hospital. ‘Unas horas más y no sé si lo estaría contando', me dijo".

Tras el asesinato de su hermano Andrea, en 2013, durante un robo, Ferri escribió al pontífice para preguntar por qué Dios le había traído a su familia tanto dolor. Entonces entablaron amistad, que según la prensa italiana les habría hecho compartir ya unas 90 llamadas telefónicas.

Resumiendo la llamada, Ferri dice que el Papa Francisco le dijo: "Todavía estoy vivo" y le reconoció que estaba "cansado". Para agregar: "Me explicó que había llegado inconsciente al hospital. 'Bastaron unas horas más y no sé si lo contaría', me dijo”.