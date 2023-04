Mucho se ha hablado de Ana Obregón, la gestación subrogada, sus 68 años y la revelación de que en realidad es la abuela de esa niña, Ana Sandra Lequio Obregón, pues la pequeña es hija de Aless, fallecido en mayo del 2020. Y, ahora que la bebé ya ha cumplido tres semanas, se sigue hablando de cómo será el proceso de registro de la niña en España, algo que a la actriz no le preocupa lo más mínimo.

Según algunos juristas y despachos de abogados, la abuela podría tener problemas para inscribir a Ana Sandra, ya que habría ciertas leyes que se infringirían en España y que están relacionadas con la edad máxima para adoptar o la fecundación post mortem.

Sin embargo, esta no es la información que tendría la bióloga, tal y como compartió en El programa de Ana Rosa Beatriz Cortázar, quien se puso en contacto con Ana Obregón.

"Yo le pregunto por este tema este fin de semana y más o menos lo que me dice es lo siguiente: tanto los abogados americanos como los de España le aseguran que no tiene problema", declaró la periodista. Además, aseguró que a ella no le importa cómo se esté hablando del asunto: "En el fondo me da igual el nombre que le pongan: adopción, subrogación... Todo eso me da igual. Todo esto es burocracia y papeles".

"Lo único que me importa es estar bien emocionalmente para darle a la niña todo el amor", sostuvo. "Y ni jueces ni juristas ni nadie me va a desestabilizar porque este bebé me necesita".

"Cómo se nota que vienen elecciones y hay que hacer mucho ruido y crear cortinas de humo", añadió, según Beatriz Cortázar. "Es más, si aquí esto me va a generar muchos problemas, mi hija es americana, me da igual, como si no la tengo que inscribir. Tiene pasaporte americano y no me van a crear una situación inviolable".