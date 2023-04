Violeta Mangriñan estalla en las redes tras las críticas por sus últimos dos vídeos: "No sabía que también había tanto 'hater' en TikTok'"

Violeta Mangriñán compartió este lunes dos vídeos en la red social TikTok y, en tan solo unas horas, ha acumulado todo tipo de críticas respecto a su figura. Comentarios que no sentado bien a la influencer, razón por los que ha decidido pronunciarse a través de un comunicado en Instagram.

La pareja de Fabio Colloricchio grabó dos clip en los que ella aparecía bailando en bikini. En uno de ellos danzaba la canción de Mi niña remix de Quevedo y en la otra grabación bailaba un tema que actualmente es Trending Topic en la red, La chica del bikini naranja, aprovechando que vestía un traje de baño de dos partes de color naranja.

En tan solo unas horas, ambas publicaciones han acumulado todo tipo de comentarios respecto a cómo se ve su cuerpo meses después del nacimiento de su hija Gala. Las críticas sentaron como un vaso de agua fría a Violeta, por lo que decidió compartir un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales.

'Story' de Violenta Mangriñan en la que se pronuncia tras las críticas a sus vídeos. INSTAGRAM.

"No sabía que en TikTok también había tanto hater, ni que subir dos tiktoks en bikini iban ser motivo de crítica, pero esta es mi actitud ante las tonterías que leo", han sido las líneas con las que ha empezado su comunicado, junto a un emoticono de risa.

"Hoy en día, si te recuperas genial de un parto, no te quedas con kilogramos de más y llena de estrías, no tienes un cuerpo real", ha zanjado la influencer, dejando entrever que leer comentarios de este tipo no son de su agrado.