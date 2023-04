Paula Gonu muestra el antes y el después de su operación de nariz: "Es casi imperceptible"

Paula Gonu se encuentra en Tenerife recuperándose de la rinoplastia a la que se ha sometido con el Dr. Blas García en las Islas Canarias. La influencer ha sido muy transparente con todo el proceso y, en las últimas horas, ha mostrado el resultado.

El pasado fin de semana reveló que "si no lo había hecho antes, era por miedo a las opiniones". "Algo ha hecho clic", confesó, y por eso se ha sometido a una operación que, asegura, es "puramente estética".

"No me gustan las excusas para retoques que son puramente estéticos", ha explicado: "No dejaba de pensarlo y no quería pensarlo más. Había solución, no me daba miedo y podía permitírmelo".

La razón principal, ha confesado, es un 'defecto' del lado izquierdo de la nariz que le daba"rabia constantemente". "Me gustaba mucho mi nariz, pero vosotros no veis lo que yo veo", ha declarado: "En la mayoría de los posts muestro mi mejor ángulo, que siempre es el derecho".

"Como el 99% de las personas también tenía un problema de respiración y se me taponaba la nariz, pero estaba más que acostumbrada y me permitía hacer mi vida normal", ha añadido. "Podría haber estado así siempre, pero el punto estético fue lo que me llevó a arreglar lo otro".

El antes y el después de la rinoplastia de Paula Gonu

La influencer y el cirujano han mostrado el resultado tras terminar la operación, aunque han recordado que "hasta que no pase un año", no será su nariz "definitiva".

Según ha explicado, se ha tratado de una "rinoplastia abierta". "Es casi imperceptible, porque no quería que se cambiase la esencia de mi cara", ha confesado.

En el antes y el después ha señalado que se aprecia el tabique más recto y proporcionado. Además, la punta menos caída y no se ve desviada. "Espero que se vea muy sutil cuando acabe la recuperación", ha pedido.

"Yo no quiero promover estas intervenciones", ha concluido Gonu en su vídeo: "Es peor ocultarlo, y para mi opinión es compatible hacerse retoques y aceptarse a sí mismo".