Steven Tyler responde a las acusaciones de agresión sexual a una menor en los 70

Después de tres meses desde la acusación original, Steven Tyler, líder y cantante del grupo Aerosmith, ha decido finalmente pronunciarse sobre la compleja situación legal en la que se encuentra después de recibir una demanda en la que se lo acusa presuntamente de acoso y agresión sexual a una menor de edad en los años 70.

El músico de 75 años ha declarado que él no cometió ningún delito en aquellos años y que todo lo que hizo con la joven fue consensuado. Julia Misley —quien por entonces se llamaba por su nombre de soltera, Julia Holcomb— denunció que Tyler tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 16 años, en 1973.

En aquel entonces, el autor de temas tan reconocidos como Dream On, acababa de cumplir 25 años y ambos mantuvieron una relación durante tres años tras conocerse en un concierto que el grupo dio en Portland, en el estado de Oregón, en aquel año.

Los argumentos que el músico ha esgrimido ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles no solo son que sus relaciones fueron consensuadas sino que, a través de su equipo de abogados, representado por el abogado Shawn Holley, se ha defendido afirmando que, al haber actuado como su "custodio legal" en aquellos años, tiene inmunidad en el caso.

Holley ha emitido un escrito de 24 puntos en defensa del artista, negando todas las acusaciones y añadiendo que todas las reclamaciones de Julia deberían ser "desestimadas". Agrega por último que el límite para dichas acusaciones ya expiró, si bien es cierto que la demanda se presentó durante la Ley de Víctimas Infantiles de California, legislación de 2019 que permitió que aquellas víctimas de agresión sexual infantil pudieran presentar sus demandas independientemente del estatuto de limitaciones temporales para llevar a cabo sus demandas.

Asimismo, ha añadido que Julia "no ha sufrido ninguna lesión o daño como resultado de ninguna acción del demandado". Frente a ello, el abogado de Julia Misley, Jeff Anderson, ha calificado la respuesta del artista como "manipuladora" [ha declarado que Tyler está haciendo "luz de gas"], añadiendo además que el cantante está "usando una falsa tutela legal falsa para evitar ser procesado por delitos sexuales".

No hay que olvidar que en la demanda se han sacado a colación varios extractos de la autobiografía del líder de Aerosmith en las que se asegura que "casi" se casa "con una adolescente". "Creo que hasta sus padres estaban enamorados de mí, pues me hicieron firmar un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me casaba con ella", escribió en sus memorias Tyler.

Además, la demanda incluye las palabras "coacción" y "persuasión" para hablar de cómo Tyler le hacía creer a Julia que estaban dentro de una relación romántica, así como las repercusiones negativas del libro del artista, donde su sufrimiento fue retratado como "una historia de amor".

Y, además de narrar cómo la noche en que se conocieron, a pesar de ser consciente de su edad, Tyler la llevó a una hotel para "realizar varios actos de conducta sexual delictiva con ella", Julia recuerda que Tyler le proporcionó drogas y alcohol y la presión que sufrió un año después por parte del artista para que abortara en contra de su voluntad.

Según Holley, defensor del cantante, la conducta de su cliente, en referencia a sus memorias, está protegida por la primera enmienda, aquella que ampara la libertad de expresión.

Para finalizar, Anderson ha acusado a Tyler de seguir "causándole más dolor" a su cliente, "engañando al afirmar falsamente que ella 'consintió'" y que lo que sufrió "estaba 'justificado' y fue 'de buena fe'". "Jamás nos habíamos encontrado con una defensa legal con tanto odio y tan potencialmente peligrosa como la que han vertido Tyler y sus abogados esta semana: la afirmación de que la tutela legal da consentimiento y permiso para el abuso sexual".