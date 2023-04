Fani Carbajo y su novio regalan una moto a su hijo por su cumpleaños: "Era algo que le iba a regalar ya sabéis quién, pero al final no"

Emilio ha cumplido 15 años y, por ello, Fani Carbajo ha querido sorprenderle regalándole lo que siempre había pedido, una moto. de esta manera, tanto la orgullosa madre como su novio, Fran Benito, no han dudado en unirse y hacerle hacer realidad el sueño del adolescente.

Este es un cumpleaños diferente, ya que por primera vez Christofer Guzmán, el que fuera novio de la exconcursante de Supervivientes, no está invitado. Pero, aun así, ha estado presente gracias al mensaje que la televisiva ha lanzado.

Emilio aún no tiene el permiso para poder conducir este tipo de vehículos, pero eso no le ha importado a Fani, que no ha dudado en regalarle el ciclomotor. Pero, no solo eso, y es que Fran también ha querido aportar pagando la matrícula y las tasas de la autoescuela.

"Con tal de ver a mi hijo feliz, me quito de lo que sea necesario", ha explicado en su canal de MTMAD la que fuera participante de La isla de las tentaciones.

En su último vídeo ha enseñado la reacción de su hijo ante el regalo, no sin antes dedicarle de manera indirecta unas palabras a su ex: "Era algo que le iba a regalar ya sabéis quién, pero al final no".