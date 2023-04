Ibai Llanos confiesa ser fan de la serie 'Soy Georgina': "No sé cómo ha pasado"

Desde que hace unas semanas se estrenara la segunda parte del documental Soy Georgina, la vida de la modelo se ha convertido en una de las novedades más vistas de Netflix. La primera temporada batió récords a nivel mundial por su buena audiencia, y llegó a ser el tipo 1 en documentales, y, como no podía ser de otra manera, la segunda parte ha seguido sus pasos.

Por ello, no es de extrañar que todo tipo de personas sean fans de la hispano-argentica, como ha sido el reciente caso de Ibai. El conocido streamer no ha dudado en compartir con todos sus seguidores cómo está completamente dentro del universo de la novia de Cristiano Ronaldo.

"Yo no sé cómo ha pasado, pero me he enganchado a ver la serie de Gerogina" ha asegurado el vasco a través de su cuenta de Twitter. El mensaje ha ganado en apenas unas horas casi dos millones de reproducciones y comentarios de todo tipo.

Yo no sé cómo ha pasado pero me he enganchado a ver la serie de Georgina. — Ibai (@IbaiLlanos) April 9, 2023

Desde cuentas de marcas como Infojobs o Nesquik, que no podían creérselo hasta quienes aseguran que es lo más normal del mundo por ser la serie del momento.

Y será de verdad 😂 pic.twitter.com/GFVhwj1APz — Nesquik Fan Gamer (@NesquikGaming) April 9, 2023

Lo cierto es que la vida de Georgina ha conseguido atrapar a cientos de miles de personas por todo el mundo gracias a enseñar cómo es su vida, cuánto dinero se gasta en ropa o cómo educa a sus hijos.