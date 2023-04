Acusan al fraile de 'MasterChef' de ser un actor: "No hace cosas coherentes con el oficio que supuestamente tiene"

Cocinar, sobre todo a contrarreloj y sabiendo que podrías ser eliminado, es algo que puede estresar mucho y es el día a día en Masterchef. Así, no es de extrañar que surjan roces entre sus concursantes y es lo que ha pasado entre la joven Larraitz y el religioso Fray Marcos.

Los concursantes se encontraban reunidos cuando el jurado comenzó a preguntar por sus relaciones, filias y fobias dentro del concurso. Ahí Fray Marcos tomaba la palabra para hacer ver que siente que se le falta al respeto.

"Tiene que haber un margen de respeto, de tolerancia, y no exigir respeto para mí, pero yo no doy respeto", decía el religioso sobre lo que considera un comportamiento cínico por parte de algún compañero.

Fray Marcos citaba un comentario en concreto que le había molestado: "Que te digan 'los cristianos me hacéis mucha gracia'… Yo puedo aguantar todo porque he convivido en comunidad con frailes de diferentes caracteres y también pasa de todo, pero…".

En ese momento Larraitz se dio por aludida. "Fue una conversación que yo tenía con Jorge Juan. Si él está presente y se da por aludido, no es problema mío, porque yo estaba hablando con un compañero con el que tengo confianza sobre un tema", decía la vizcaína.

El comentario en concreto, según Larraitz fue: "Qué graciosos los cristianos que solo os acordáis de Dios cuando estáis mal o cuando vais a morir, 'ay Dios mío, ay Dios mío'".

Para la vasca, el religioso no debería meterse si la conversación no iba con él. Además, aprovechó para decir sin tapujos lo que piensa de él: "Considero que no hace cosas coherentes con el oficio que él tiene supuestamente, porque ya no sé si lo tiene o no", expresaba, antes de lanzar la acusación más grave: "Digo totalmente en serio que creo que es un actor. Yo no creo ni en la Iglesia ni en Dios, pero él, que cree, está dejando un poco por los suelos", terminaba.