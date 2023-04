Javier Coronas, en 'Pasapalabra': "Me he tirado toda la noche estudiándome el diccionario"

La participación de Javier Coronas en Pasapalabra no está pasando desapercibida. Si en su primer día se alió con Raúl Cimas para tomarle el pelo a Roberto Leal, este miércoles dejó sin palabras al presentador.

"Es una bocanada de aire fresco cuando estás bien, te cambia todo", señaló el sevillano sobre el estado de ánimo del invitado. "Hoy estoy muy bien, la verdad", respondió Coronas.

Javier Coronas, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Ayer me habría ido a la mitad del programa porque fue muy aburrido. Hoy, en cambio, estoy muy bien. He estado hincando codos toda la noche porque Marta, mi concursante, es espectacular".

Continuó diciendo que "me he estudiado el diccionario, aunque todavía no he acabado la A", arrancando las carcajadas de Leal, concursantes, público presente en las gradas del concurso de Antena 3, e invitados.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Ya me se una cantidad de palabras con la A como alambrada, alambique, hamaca...", comentó sin darse cuenta del error en su última palabra, pero provocando las risas de todos los presentes en el plató.

Tras concluir los aplausos, Leal le deseó suerte a su invitado que, muy serio le contestó: "No me hace falta". Dando paso a las pruebas del programa del día.