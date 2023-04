Dani Fernández explica el porqué de no subir fotos de su vida privada a redes: "Publico lo que me apetece publicar"

El pasado 2022 fue un año clave para la vida de Dani Fernández. A nivel profesional, su carrera se llenó de éxitos con reconocimientos como un Ondas o un concierto en el Wizink Center de Madrid con más de 10.000 personas. Pero, tampoco se puede olvidar su vida personal.

Y es que el cantante, aunque no muy acostumbrado a hablar de su faceta más íntima en las redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores con un importante anunció. Él y su pareja, la también intérprete, Yanea Guillén, se casaron en mayo.

La ceremonia intimista tuvo lugar cerca de Alcalá de Henares. Allí, la pareja de músicos se dieron el 'sí, quiero', rodeados de compañeros de la industria y sus seres queridos. Aparte de las imágenes que los invitados compartieron, los protagonistas apenas publicaron fotografías de la ceremonia.

Y es que, como así ha asegurado el propio cantante, no quiere volver a "repetir el error" de sobreexponer a su familia, como le ocurrió en su etapa de Auryn. Según ha explicado el manchego: "Lo que realmente debe de reinar en mis redes sociales es a lo que me dedico, a la música".

Como así le comentó a Divinity en los Premios Ídolo, no le cuesta no subir fotos de su pareja porque siempre "ha tenido muy claro" que sus redes sociales son para la música: "No me cuesta, lo que subo en mis redes sociales es lo que me apetece subir".