María Garralón revela que ha sufrido un ictus recientemente: "No me han quedado secuelas graves"

Acaba de cumplir 70 años, y son varias las décadas que acumula en el mundo de la interpretación. Para muchos, María Garralón es un rostro inolvidable de las series de televisión y continúa centrada en su profesión. Sin embargo, este 2023 tuvo que parar su trabajo a causa de un ictus.

Dio vida a la famosa Julia de Verano azul, o a la conserje Rocío en Compañeros, pero también ha sido un rostro habitual en Farmacia de guardia, Menudo es mi padre o, más recientemente, Estoy vivo y Servir y proteger.

La actriz estaba representando Las suplicantes, pero tuvo que parar su gira teatral tras sufrir un ictus a principios de año, tal y como cuenta a Pronto. Aun así, afortunadamente, se encuentra bien.

"Estoy bien, no me han quedado secuelas graves del ictus, solo tengo molestias en el dedo pequeño de la mano derecha", revela. "Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo".

"No era muy consciente de lo que me ocurría, pasé miedo", cuenta a la revista sobre el momento en el que empezó a sentirse mal. De hecho, María Garralón sostiene que lleva unos años donde ha vivido varias desgracias: "Desde el 2015, murieron mi madre y mi hermano, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz y mi hermano se puso enfermo... Y ahora, que parecía que la cosa estaba más tranquila, tengo el ictus".

"Ya estoy con las revisiones, he superado el cáncer, pero me hago pruebas cada cierto tiempo", asegura. Sin embargo, nada de lo que vive la impide seguir trabajando, a pesar de tener "estenosis de canal, artrosis en la rodilla y en cervicales" y sentirse un poco limitada por ello.

Sobre si se ve jubilándose, la intérprete de 70 años lo tiene claro: "No, pero elijo los trabajos, intento que sean cosas que me gusten".