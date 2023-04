En mitad de un debate sobre el sistema de cuidados, un señor toma la palabra y afirma que él, que va en silla de ruedas y está conectado a un respirador, necesita cuidados las 24 horas del día, cada día del año. Él no descansa nunca de su situación. No le falta razón.

No obstante, ¿es razonable que todo ese trabajo de cuidados recaiga en una sola persona?, ¿puede una persona trabajar 24 horas al día todos los días del año, durante años, sin enfermar? Sí, lo hemos hecho las mujeres durante siglos. Lo han hecho nuestras madres, nuestras abuelas. Lo que algunas mujeres hemos dejado de hacer (y los hombres no han hecho), que no cubre el sistema público de cuidados, lo cubren las trabajadoras del hogar.

Hemos cambiado el sistema de cuidado familiar por el de la externalización sin avanzar en la transformación de la división sexual del trabajo de cuidados. También sin exigir un sistema público que garantice el derecho al cuidado a todas las personas. Llegamos al 30 de marzo de 2023 con el Convenio 189 de la OIT ratificado y algunas mejoras en el sistema de empleo del hogar. Avances en la letra que, en la práctica, deben demostrarse con cambios en las condiciones de empleo y de vida de las trabajadoras.

La transposición del Convenio 189, la mejora del reglamento de trabajo del hogar y, sobre todo, la garantía del cumplimiento tienen como condición necesaria el desarrollo de un sistema público integral de cuidados universal y un cambio social. Hay que entender que el arreglo de los cuidados es asunto público y de derecho para todas las personas.