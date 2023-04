Piqué carga contra Shakira, a quién acusa de no pensar en él: "Creo que me he pasado"

Tras los últimos acontecimientos, Gerard Piqué ha echado más leña al fuego en su guerra con Shakira y ha reaccionado, por primera vez de forma muy clara, a las numerosas indirectas que la colombiana lleva enviándole en forma de canción.

Ha sido en un directo con Gerard Romero, presidente de Jijantes FC, que quiso opinar de este tema respecto a la salud mental, en el que el exfutbolista del Barça entró de lleno. Aunque en un principio prefirió ser cauto, porque "es un tema personal", finalmente acabó dando su visión sobre lo que ha hecho en estos últimos meses Shakira.

"Es un tema personal. El tema de tirar beef, que es la moda. Pero no pensamos las consecuencias a la persona que se lo tiran. Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona", acusa a su ex.

"¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?", expresó, sintiéndose "decepcionado con lo que es la sociedad en sí". "No saques toda esta mierda. Luego no pensamos en todas las consecuencias que pueden quedar. Que decimos: 'oh, salud mental', pero luego pensamos en la otra persona", señaló.

"Mi expareja es latinoamericana, y no sabes la de hate que he recibido por redes sociales por parte de sus seguidores", aseguró Piqué: "Estoy muy decepcionado, que les den por el culo. Vive tu vida, dejad de molestar".

Para finalizar, y viendo todo lo que había dicho sobre su ex, el exdeportista lanzó una reflexión en forma de arrepentimiento. "Creo que me he pasado", se sinceró.