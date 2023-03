Felipe y Raúl de la Fuente han denunciado a través de un libro, De venta en farmacias, que las propias farmacias venden muchos fármacos sin base científica. El farmacéutico y el nutricionista, respectivamente, han hablado con Todo es mentira de esta peligrosa situación.

Ambos han trabajado anteriormente en farmacias. Por ello, Felipe ha querido matizar la información desde un primer momento: "Decir que saben que no funcionan puede ser arriesgarse mucho, pero sí que existen grandes estantes farmacéuticos donde muchos de esos productos no tienen una evidencia científica en base a lo que dicen hacer".

"No tienen una fundamentación seria detrás", ha añadido. En cuanto a ejemplos, han expuesto que no está demostrado que la cúrcuma sirva como antiinflamatorio, el colágeno para las articulaciones, vitaminas para evitar la caída del cabello, entre otros.

"En principio, los suplementos de vitamina D deberían ser recetados", han comentado. En cuanto a los suplementos como quemagrasas, han asegurado que no funcionan: "La mayoría libera diuréticos y los vas a recuperar bebiendo".

"Me gustaría dejar claro que cualquier tratamiento que nos digan los médicos en la atención pública la medicación correspondiente se debe comprar en farmacia, que sí que funciona. Aquí estamos hablando de otra cosa", han matizado.

"Mi jefe decía que el 60% de productos que vendíamos no servían", ha expuesto Felipe. "Yo he avisado cuando me han preguntado si funcionaba. Les decía: ¿Qué quieres escuchar, la verdad o la mentira?", ha contado el farmacéutico. "Una vez vino una clienta preguntando por homeopatía y le di un camarero", ha contado.