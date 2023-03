Tania Medina habla sobre el peor momento de sus vacaciones: "Creí que era un ictus"

Tania Medina comenzó recientemente sus andaduras en Mtmad. En su cuenta, la joven canaria contará cómo es su día a día, desde su vida laboral a sus momentos más íntimos. Así lo demostró con su primer capítulo, donde explicó cuáles eran sus planes para esta Semana Santa.

Sin embargo, en esta nueva entrega, las noticias no han sido de lo bueno que a la modelo le hubiera gustado. Y es que la influencer ha narrado cómo fue la peor experiencia durante esta época de descanso.

La canaria se encontraba disfrutando de un tiempo rodeada con sus seres queridos cuando, de repente, empezó a encontrarse mal: "Tenía una supercena, pero ya tienen que saber por las historias que subí (en sus redes sociales) que pasó algo inesperado".

"De camino a la cena le dije a mis amigas que me llevasen al hospital porque empecé a encontrarme muy mal", explica la modelo. "Tenía muchas palpitaciones en el pecho. Pensé que me estaba dando un ictus", ha llegado a asegurar.

Ante el susto, Tania ha admitido que esta experiencia se ha convertido en "el peor día de su vida". Y es que, lo cierto es que a la modelo nunca le había pasado nada parecido, por lo que no supo cómo actuar: "Nunca había tenido el sentimiento de que me iba a pasar algo grave y cuando llegué al hospital me dijeron que era eso".

Finalmente, todo se quedó en un susto, aunque no por ello ha querido desaprovechar la oportunidad y hacer una reflexión sobre la vida: "Hay que tomársela con más calma. Sí, hay que estar al 100%, pero no vivir con estrés ni normalizarlo porque eso no es nada bueno".