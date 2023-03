Aitana lanza 'Los Ángeles' y revoluciona con su letra, ¿dirigida a Sebastián Yatra?: "Yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía"

Los Ángeles, el nuevo tema de Aitana como adelanto de su nuevo disco, ya está en la calle. La catalana lo ha lanzado este jueves y su letra ya está revolucionando a sus seguidores, que especulan que puede estar dirigida a la relación que mantiene con Sebastián Yatra.

Con un claro toque techno y urbano, el tema, que promete ser todo un éxito, ya está dando mucho que hablar. Y es que la artista surgida de OT incluye entre sus versos frases como "mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía", "nuestros labios se miran, y estas ganas no se van", "quiero otra noche de esas que hay un vídeo sin publicar", "porque aunque no estemos juntos la gente ya lo sabía" o "no me importa qué dirán".

Y no solo la letra, como se puede comprobar, sino el propio título de la canción, Los Ángeles, una ciudad con la que la catalana tiene mucha conexión, ya que el colombiano tiene una casa en Los Ángeles en propiedad y allí la artista pasa temporadas.

En cualquier caso, Aitana y Yatra se prohíben hablar de su relación. El ejemplo de ello se vio este miércoles en El Hormiguero, cuando Pablo Motos nombró al colombiano. "Salir de fiesta por la noche como en el videoclip de la nueva canción, porque si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", afirmó el presentador.

La cantante, sorprendida por el comentario del valenciano, exclamó: "No quería sacar eso, ¡eh!". Y añadió que "es verdad que cuando salgo con mis amigos depende qué discoteca, qué lugar...".