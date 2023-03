Javier Gurruchaga revela en 'Días de tele' qué ocurrió tras su polémico sketch en 'Viaje con nosotros': "Me asusté un poco"

Javier Gurruchaga habló en Días de tele sobre el polémico sketch que protagonizó en Viaje con nosotros. En él, parodiaron al presidente Felipe González en el vestuario del Barcelona junto a los jugadores, donde se les aparecía la Virgen.

"A mí no me explicaron nada. Solo me dijeron que tenía que hacer humor. Me vistieron y nos metieron ahí que si al Barcelona, que si a la virgen", recordó el actor.

Josemi Contreras recordó que casi no emiten el programa: "Los altos directivos no querían emitirlo porque se iba a liar, pero Pilar Miró dijo que sí debía emitirse por su gran compromiso con Javier sobre la no censura".

En cuanto a las consecuencias, Otero señaló que "muchos invitados no quisieron ir al programa". "Aunque les duró poco", interrumpió Gurruchaga. "Al día siguiente José Cela vino y montó una buenísima", explicó.

"En ese sketch compensamos un poco lo que ocurrió el día anterior. Pilar también quiso para liberar un poquito la cosa. Le dijimos a Felipe González que viera el capítulo porque le iba a gustar, aunque me asusté un poco", desveló Javier.