La moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez la semana pasada no obtiene un respaldo generalizado de los españoles. Según la encuesta del Instituto DYM para 20minutos, al 63,3% de la población no le ha parecido acertada la iniciativa parlamentaria y solo el 18,9% la apoya. De hecho, solo los votantes de Vox aprueban el debate (el 71,5% así lo opina) frente al 7,5% que los de PSOE y UP y el 20,9 del PP. Los electores del PSOE y UP coinciden en que fue una idea desacertada (más del 83% así lo opina), mientras el porcentaje cae al 61% en el caso de los del PP. Es llamativo que casi uno de cada cinco votantes de Vox también lo piensa.

El 39,4% de los encuestados cree que el partido que salió mejor parado fue el PSOE, con amplia diferencia sobre PP (10,8%) y Vox (10,4%). No obstante, un porcentaje del 22,8% opina que ninguno de los partidos salió beneficiado. Lógicamente, los votantes socialistas son los que más apoyan esta tesis (63,4%), pero también los de UP lo ven así mayoritariamente (61,2%).

Las diferencias también son amplias al responder sobre el partido más perjudicado: encabeza esta lista Vox (40,1%), seguido por PP (16,5%) y PSOE (11,9%). Uno de cada cinco votantes del partido de Abascal cree que su formación fue la que peor parada resultó.

En cualquier caso, la moción apenas ha tenido influencia para los votantes. Una abrumadora mayoría, el 87,4%, declara que la moción no ha alterado su decisión de voto y solo el 4,5% dice que el debate influirá en su cita con las urnas. Entre los que han decidido cambiar su voto, el mayor porcentaje es precisamente para los votantes de Vox en las últimas elecciones (8,7%), seguidos por los de Unidas Podemos (7,8%), PP (5,9) y PSOE (5,4).

Gráfico sobre cuál es el partido más beneficiado en la moción de censura Henar de Pedro

Opinión sobre el candidato

El sondeo también pregunta si el candidato propuesto por Vox, Ramón Tamames. acertó en aceptar la propuesta. Un 61,1% responde que no, mientras casi el 21% estima que sí. La opinión más favorable a su elección como candidato se encuentra entre los electores de Vox, claramente, con un 68,8%, frente al 5,4% de los del PP y el 2,3% de los de UP.

Puede decirse, a tenor de los datos de la encuesta, que el nivel de interés por el debate de la moción ha sido bajo. Solo un 27,8% la siguió con mucho o bastante interés, mientras que casi la mitad de la población (47,8%), demostró poco o ningún interés en la iniciativa.