Músico, youtuber... y donante de esperma: así es Jonathan Meijer, el holandés denunciado por engendrar 550 hijos

Jonathan Jacob Meijer lleva en el foco mediático unos días por una cuestión... un tanto peculiar. Este neerlandés de 41 años tiene, al menos, 550 niños en todo el mundo y ahora vuelve a estar de actualidad porque podría sentarse en el banquillo de los acusados precisamente por este asunto.

Meijer, músico de profesión y youtuber en sus ratos libres, fue denunciado esta semana por engendrar a cientos de niños en al menos 13 clínicas neerlandesas y extranjeras, una cifra muy superior a la que establece como tope la legislación de Países Bajos, que fija en 25 el número máximo de hijos por donante de semen. Así, será llevado a los tribunales por una de las madres inseminadas junto a la fundación Donorkind, organismo que defiende los derechos de las personas inseminadas bajo este método. La fundación ha denunciado a este hombre para intentar detener su comportamiento, acusado de engañar a mujeres en todo el mundo, al haber mentido y minimizado el número de veces que había donado su esperma.

De hecho, algunas clínicas en Países Bajos ya habían anotado el nombre de Jonathan M. en su lista negra, a causa de su indebido comportamiento. Mark de Hek, abogado de la fundación y de la madre denunciante, mantiene que "es ilegal porque pone por delante su afán procreador" y "este comportamiento es peligroso para el bienestar mental y la salud de los niños nacidos por donación".

Según la regulación vigente en Países Bajos, un donante de esperma sólo puede engendrar 25 hijos y fecundar a 12 madres, como máximo. Sin embargo, y en contra de las restricciones legales, Jonathan M. ha seguido donando espermatozoides adquiriendo por algunos el apodo de 'el donante serial de esperma'. Según el presidente de la Fundación Donorkind, Ties van der Meer, el peligro de engendrar tantos hijos radica en que "esos niños crecerán como personas normales y existirá el riesgo de que puedan tener relaciones sexuales con algún familiar".

"Atractivo, amable, educado"



Con tan solo 41 años, Meijer, cuyo objetivo siempre ha sido "cumplir el sueño" de los padres, tal y como ha explicado en alguna ocasión, ya cuenta con más de 550 niños repartidos por diferentes países. Lejos de lo que uno pueda imaginar, no hace tanto que su familia pasó a ser numerosa. Según varios medios internacionales, el octavo hijo lo engendró en 2015 y tan solo en ocho años esa cifra se ha multiplicado por 68.

Fue precisamente en ese año cuando Vanessa van Ewijk, una mujer de 34 años, decidió ser madre a través de un donante de esperma. Según The New York Times, a Vanessa le llamó la atención el perfil de Meijer por ser "atractivo, amable y educado". Vanessa decidió que él fuera el padre, se quedó embarazada y tuvo a su primer bebé, siendo éste el octavo de Meijer. Años más tarde, Vanessa recibiría la información de que Meijer ya habría sido padre de cientos de niños.

"¿Cuántos hijos más habrá?"

Tres años después de aquel caso, una mujer, conocida como Eva, se puso en contacto con Meijer por el mismo motivo: cumplir el sueño de ser madre. Sin embargo, hizo un trato con él: se había comprometido a no engendrar más de 25 hijos. Ahora, tras ser consciente de que no ha cumplido su palabra, Eva ha interpuesto la denuncia junto a la fundación Donorkind. "Cuando pienso en las consecuencias que esto podría tener para mi hijo, me quedo con mal cuerpo y me entra la incertidumbre sobre su futuro: ¿cuántos hijos más habrá?", dice Eva.

Uno de los mayores problemas no es sólo que Meijer haya acudido a varias clínicas de fertilidad en diferentes países, sino que su esperma ha sido incluso vendido a través de Internet a mujeres cuyo presupuesto no alcanzaba el coste de una clínica. Siendo, por tanto, incontable el número de hijos que Meijer haya podido ayudar a traer al mundo.

Ties van der Meer, presidente de la Fundación Donorkind, asegura a este medio asegura a este medio que "en los últimos días alrededor de 30 madres" les han contactado afirmando que "Jonathan M. es su donante". Por ello, exige que "las clínicas de fertilidad actúen de manera más ética con clientes internacionales", pues no existe una regulación unificada a nivel internacional en materia de reproducción asistida.