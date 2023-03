Humza Yousaf será el nuevo ministro principal de Escocia: "progresista", joven y primer musulmán al frente del país

Escocia ya tiene al que será su nuevo ministro principal: Humza Yousaf. El hasta ahora ministro regional de Sanidad sustituirá al frente del país a Nicola Sturgeon después de ser elegido por mayoría entre los 70.000 afiliados del SNP. Así, se convierte en el primer musulmán en encabezar la formación y comandar el país. Yousaf, de 37 años, se define como "progresista" y promete mantener el legado de su predecesora. Es hijo de padre pakistaní y madre keniata, y natural de Glasgow, y se unió a los independentistas escoceses estando en la universidad. Ha pasado por diferentes cargos, entre ellos el de ministro de Transporte, y ha sido uno de los hombres de confianza de Sturgeon.

El nuevo líder de los nacionalistas escoceses, el quinto desde que se fundó el partido en 1979, se ha impuesto en segunda ronda y con el 52 por ciento de los votos a la ministra de Finanzas Kate Forbes. Antes, ambos habían dejado sin posibilidades a la exministra de Seguridad Comunitaria Ash Regan.

"Gobernar no es fácil y no voy a simular que lo es", aseguró Yousaf en su primera comparecencia al frente del partido. Uno de los grandes retos para los suyos sigue siendo la independencia, con una posibilidad de referéndum sobre la mesa para finales de este año -pese a la negativa del Tribunal Supremo y de Londres-. Por eso el sustituto de Sturgeon dice que quiere "construir una mayoría sólida en ese sentido" porque, avisa, "solo con las encuestas no sirve. Además, se declara abiertamente proeuropeo: "Queremos volver a la UE".

Al mismo tiempo, Yousaf se ha convertido en un importante activista antiracista en Escocia y hace unos años su mujer llegó a denunciar a una guardería por no admitir a su hija. "El color de tu piel o tu fe no es un barrera para liderar el país que llamamos hogar", expresó el nuevo líder del SNP. Su mensaje respecto a Londres, a la vez, mantiene la línea de Sturgeon y ha criticado duramente por ejemplo las leyes migratorias de Rishi Sunak o el bloqueo a la norma de autodeterminación de género.