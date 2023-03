Tania Medina explica cómo lleva la ausencia de Alejandro Nieto: "Ojalá no se enamore"

Tania Medina se encuentra actualmente en Canarias por motivos de trabajo, mientras que su marido, Alejandro Nieto, se encuentra preparándose para su participación en un nuevo reality. Por ello, ambos deberán de estar un tiempo separados.

Como así lo cuenta la modelo en su canal de Mtmad, esta situación les pilló "de sopetón" por lo que tuvo que improvisar sobre la marcha. Y es que, si algo tiene claro, la modelo es que no quiere quedarse sola.

De este modo, y aprovechando que se encuentra en su tierra natal, Tania ha planeado unas vacaciones de Semana Santa entre amigas: "Vamos a hacer ruta por el Puerto de Santa María. Nos vamos de garitos, tardeo, playa... un viaje de chicas".

Desde su paso por La isla de las tentaciones, Tania y Alejandro están más unidos que nunca y así lo han demostrado siempre. Sin embargo, no ha negado que cuando llamaron a su pareja para acudir a En busca del Nirvana, aunque se alegró mucho, se pone muy nerviosa de no poder estar cerca de él: "Tiene todo mi apoyo, él ha nacido para este tipo de programas".

"El otro día estaba durmiendo conmigo y ahora mismo está en Nepal. No sé nada", ha contado nerviosa la canaria. Y es que, aunque no puede dejar de sonreír por esta gran oportunidad para su pareja, se siente preocupada por él.

La pareja tienen muchos planes preparados juntos, aunque este mes supondrá un "paréntesis entre ellos". Según ha contado Tania, esto no supone ningún peligro para su relación, aunque sí que es cierto que siente "un vacío desde que Alejandro no está".

"Alejandro es muy importante para mí. Lo quiero tanto y estoy tan enamorada de él, que valoro muchísimo el espacio que ocupa en mi vida", ha contado la modelo pensando en su pareja y deja claro cuanto confía en su pareja. "Puede enamorarse, eso no se puede controlar, pero ojalá que no. No lo quiero ni pensar, me dolería mucho. Aun así, pensaría mucho en su felicidad".

En el tiempo en el que Alejandro esté grabando el nuevo programa, Tania se quedará en casa de una amiga en Madrid: "Este mes me voy a centrar en el trabajo".