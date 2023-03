Adele anuncia que amplía su residencia en Las Vegas cobrando más dinero por concierto

Han sido 34 noches. Y habrá incluso quien se haya dado el lujo de repetir e ir varias veces a uno de esos conciertos que Adele ha dado durante su residencia en Las Vegas en The Colosseum, el teatro perteneciente al famoso Caesars Palace. Ahora se ha sabido que, si espera un poco más, quien quiera podrá volver a verla en el mismo escenario.

Justo cuando acaba de terminar su estancia en la Ciudad del Pecado, donde ha actuado entre el 18 de noviembre de 2022 y este pasado 25 de marzo —en un espectáculo al que bautizó como Weekends with Adele porque solo tenían lugar los fines de semana—, la artista británica de 34 años ha anunciado que regresará.

En su último show, la intérprete de temas tan conocidos como Set fire to the rain, Rolling in the Deep o Someone Like You ha hecho un alto entre canción y canción para, emocionada, dar a conocer la noticia. "Cantar para 3.000 ó 4.000 personas durante 34 noches no ha sido suficiente, y lo sé. No ha sido suficiente y por eso voy a volver", ha dicho para alborozo de los presentes.

Pero no ha sido esa la única novedad que ha dado Adele. Amén de decir que regresará de junio a noviembre en otros tantos conciertos de fines de semana, ha añadido que piensa grabar algunos de estos conciertos para que cualquiera pueda disfrutar de ellos en cualquier parte del mundo.

"Voy a volver durante unas semanas a partir de junio. Lo voy a grabar y lo voy a lanzar para asegurarme de que aquellos que quieran verlo puedan hacerlo", ha explicado la artista secándose las lágrimas ante la alegría de los presentes.

Adele, eso sí, ha afirmado que antes se tiene que tomar un tiempo y que durante esas semanas no vamos a saber de ella "porque ya sabéis cómo soy". "Me voy de vacaciones, quiero hacer ejercicio y por supuesto emborracharme. Nos vemos en junio y agosto", ha aclarado bromeando.

Adele announces she is extending her Vegas residency, returning in June. pic.twitter.com/prgAUJut0D — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

Desde el periódico británico Daily Mail han indagado y han descubierto que detrás de esta nueva residencia hay una increíble oferta para la cantante, puesto que pasará a cobrar el doble de lo que hasta ahora ganaba: ganará alrededor de un millón de dólares por actuación.