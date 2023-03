Cuando ganar el Euromillones no trae la felicidad: "El dinero ha destruido mi vida"

Margaret Loughrey, una mujer norirlandesa, ganó en el año 2014 un premio de Euromillones de 27 millones de libras esterlinas (31 millones de euros). Pero lejos de ser un cuento de hadas, su historia fue una tragedia.

Tal y como recoge The Sun, lo primero que hizo fue darle un millón de libras esterlinas a su hermana y a cada uno de sus cuatro hermanos, además de repartir más dinero entre otras personas necesitadas.

Además, Loughrey compró un pub, varias casas y un molino. Pero poco después, los problemas de salud mental de la mujer afloraron y llegó a ser ingresada en un hospital.

El dinero no me ha traído más que pena. Ha destruido mi vida

En 2015, fue condenada a realizar 150 horas de servicio comunitario después de agredir a un taxista rompiéndole las gafas y el navegador GPS. Tres años más tarde, tuvo que pagar 30.000 libras esterlinas a un exempleado por acosarlo y despedirlo por un "capricho vengativo".

"El dinero no me ha traído más que pena. Ha destruido mi vida. He tenido seis años de esto. No creo en la religión, pero si hay un infierno, yo he estado en él. Así de malo ha sido", dijo la mujer en 2020.

Margaret Loughrey acababa de terminar la casa de sus sueños cuando la encontraron muerta en su apartamento en septiembre de 2021. Nunca tuvo la oportunidad de vivir en su nuevo hogar.