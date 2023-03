Christofer Guzmán habla de su ruptura con Fani Carbajo y ella responde a sus acusaciones: "No todo vale para hacer daño"

La relación de Christofer Guzmán y Fani Carbajo ha pasado por varias idas y venidas. Sin embargo, el pasado mes de febrero parece que todo llegó a su fin. El que fuera concursante de La isla de las tentaciones nunca se había pronunciado al respecto de su diferentes separaciones, pero, esta vez, ha decidido alzar su voz y dar su propia versión de los hechos.

"La verdad que tengo muchas cosas que contaros. Yo creo que durante todo este tiempo se ha hablado muchísimo y he estado totalmente callado. Así que creo que es el momento", ha afirmado el chileno a través de un vídeo en el canal de MTMAD.

Lo primero que ha querido dejar claro el exconcursante es que la "boda no fue una estafa", ya que él se casó con Fani Carbajo pensando que era la mujer su vida y él el hombre de la vida de ella. Seguidamente, ha querido detallar algunas de sus supuestas "separaciones" antes de poner fin a su relación.

"Hemos tenido muchas idas y venidas. Fani muchas veces me ha dejado, lo ha anunciado en su capítulo de MTMAD y, en realidad, no lo habíamos dejado", ha explicado Christofer, quien, además, ha asegurado que, hasta que volviera a hacerse público que habían vuelto, "estaba escondido".

"Habíamos tenido una riña un martes y a lo mejor el jueves ya estábamos juntos otra vez. ¿Qué pasa? Pues que había grabado ya su capítulo", ha expresado el chileno y ha añadido que, de la noche a la mañana, ella no podía decir que estaban juntos de nuevo, si acababa de publicar el vídeo. Además, ha aclarado que tanto Amor Romeira, como Marina Ruíz y Bea Retamal eran conscientes de esta situación.

Asimismo, el exparticipante de La casa fuerte ha hablado de la ruptura definitiva con su entonces pareja, la influencer. "Hace poco nos vieron en una discoteca juntos y salió en Fiesta que habíamos vuelto. Al anunciarlo en el programa, a las dos o tres semanas me volvió a dejar, no voy a decir 'lo dejamos' porque no es así", ha asegurado el chileno.

No obstante, lo que más le ha dolido a Christofer es que la madrileña decidiese tomar diferentes caminos el pasado 12 de febrero, un día antes de su cumpleaños y dos días antes de San Valentín. Por otro lado, otro hecho que le molestó fue enterarse que, semanas después, Fani tenía un nuevo amor.

"Yo lo respeto si has encontrado una persona, pero después de 10 años donde hay amor, hay un luto. A mí no me nace quedar con una persona y preguntarle cuál es su color favorito porque es como si la estuviera engañando", ha afirmado el exconcursante.

Fani Carbajo carga contra Christofer

Tras publicarse las declaraciones de Christofer, Fani Carbajo no se ha quedado callada y ha arremetido contra el chileno. Lo primero que ha sorprendido la exparticipante de Supervivientes es que su exesposo haya grabado un vídeo para el canal, ya que ella se enfadaba con él porque nunca quiso grabarse con ella.

La madrileña ha hecho hincapié en las afirmaciones de Christofer, su pareja por más de diez años. "No todo vale para hacer daño", ha expresado tajantemente Fani y ha añadido que hay temas que no puede hablar públicamente pero que "él sabe perfectamente" a lo que se refiere.

La pareja de Fran Benito ha expuesto que no le ha dedicado ningún vídeo de su canal explícitamente a él, sino a responder a sus acusaciones y a las de terceras personas. "En MTMAD he hablado de todo y es verdad que ha habido veces que me he pasado, pero al final soy una persona que me abro con vosotros", ha manifestado.

Respecto a la supuesta ruptura en la que Christofer estuvo días escondido, Fani ha aclarado que las cosas no pasaron de tal manera. "Yo estaba muy mal y grabé el vídeo. A las semanas, no a los días, él y yo empezamos a hablar. Yo no quería estar sola y Marina venía a visitarme. Yo necesitaba dejarle, pero me autoconvencía de que no podía dejar a alguien que me quería", ha explicado.

Aunque la influencer no quiere entrar en ninguna guerra con su expareja, ha dejado claro que "hay muchas cosas que no cuenta" y ha afirmado que la reacción de Christofer se debe a los celos y el despecho que siente por la nueva relación que ella ha empezado con Fran Benito.

Asimismo, aprovechando que el chileno habló de su nueva pareja, Fani ha afirmado que su actual historia de amor va viento en popa y que, de hecho, ya conoce parte de la familia de su novio. "Quiero estar tranquila y no voy a entrar a ninguna guerra mediática", ha zanjado.