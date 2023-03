María Garralón, Julia en 'Verano azul', cumple 70 años: una vida ligada a su papel, madre de dos hijos y sin pensamiento de retirarse

La actriz María Garralón, conocida por interpretar a Julia en Verano azul, está de celebración. Este viernes cumple los 70 años haciendo lo que más le ha gustado siempre, es decir, trabajando. Y es que, a pesar de que su papel estrella fue en esa serie, siempre se ha mantenido ligada al mundo del cine y la televisión.

La intérprete, que nació el 24 de marzo de 1953, comenzó su carrera profesional haciendo Estudios 1 y poniendo voz a un niño en La guerra e papá. A los pocos años, cuando aún no llegaba a la treintena, saltó a la fama mundial con su papel en Verano azul, que resultó ser un gran fenómeno que llegó incluso a países como Bulgaria o Portugal.

A pesar de que la serie hizo que triunfara en la vida, también tuvo consecuencias negativas para ella, tal y como afirmó en una entrevista para el Diario de Alcalá: "Estoy muy agradecida al personaje de Julia. Me ha dado muchas satisfacciones humanas. No tanto en el trabajo, porque durante muchos años fui la chica de Verano azul, y no te creas que era fácil que me contrataran".

Tras Verano azul a Garralón le llegaron algunos papeles de personajes irrelevantes hasta que a principios de los 90 interpretó a María de la Encarnación en Farmacia de guardia. También apareció en Menudo es mi padre o Compañeros, pero siempre se ha quedado con la marca de Julia.

Tras una larga carrera profesional, María Garralón, a sus ya 70 años, no plantea retirarse. Además, ya se ha acostumbrado a que su nombre siempre esté relacionado con la serie que, a pesar de condicionarle para el resto de su vida, le ha hecho ser la actriz que es.

En cuanto a su vida personal, nunca se han conocido muchos datos. Es madre de dos hijos que le han salido "muy buenos y divertidos", se divorció "cuando ellos eran pequeños" y ha tenido momentos delicados de salud. "He sobrevivido a un cáncer de pecho, dos carcinomas en la nariz y las muertes de mi madre y mi hermana, que era como mis pies y mis manos, la echo tanto de menos…", confesó en ABC.