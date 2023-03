El nuevo disco de Stay Homas se llamará 'Homas' y se publicará el 5 de mayo

El segundo disco de estudio de los barceloneses Stay Homas ya tiene nombre y fecha de salida. Se llamará 'Homas' y verá la luz el próximo 5 de mayo de la mano del sello Cukileo Records (Halley Records).

El anuncio se ha hecho este viernes, acompañado del lanzamiento del segundo sencillo del disco, la canción 'Ese beso', que se suma a 'La noria', estrenada en febrero.

La nueva canción, acompañada también de videoclip, habla de los besos inesperados y de todo lo que pueden generar. El productor del tema es Joan Borràs, con quien Stay Homas ya había colaborado en 'The Bright Side' y 'Let it out'.

Las primeras fechas de presentación del disco son el Ciclo Jaguar en Madrid, el Canet Rock de Canet y en Mallorca, el Festival Cruïlla y El Tingladu en Vilanova i la Geltrú.